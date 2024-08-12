«هيئة المعرفة»: 81 تصريحاً لمزاولة التعليم المهني في دبي

دينا جوني (أبوظبي)

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أنها أصدرت 81 تصريحاً تعليمياً لمزاولة نشاط التعليم المهني في دبي خلال السنوات الثلاث الماضية، في تخصصات متنوعة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وذلك منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2021 بشأن تنظيم التعليم المهني في إمارة دبي.

وتعتبر الشهادة المهنية التي تصادق عليها هيئة المعرفة مقبولة في الإمارة لجميع الأغراض المخصصة لها خصوصاً التوظيف أو استكمال الدراسة أو ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وتلتزم مؤسسة التعليم المهني في دبي بـ20 اشتراطاً لممارسة مهامها في دبي أبرزها اتباع التشريعات السارية والتعليمات التي تصدرها الهيئة في الشؤون ذات العلاقة بالنشاط المهني المصرّح لها بمزاولته، وشروط التصريح بما في ذلك المؤهلات المهنية المحددة لها، وتوفير الوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة لمزاولة النشاط المهني كالوسائل والأدوات والتجهيزات التي تتناسب مع احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة المسجّلين لديها، وتأهيل الكوادر الفنية بشكل مستمر، وتطبيق الشروط والضوابط المعتمدة بشأن تعيين أي عضو في الكادر الفني، وتسجيل الطلبة وفقاً للشروط المعتمدة، وعدم مزاولة النشاط المهني خارج مقر مؤسسة التعليم المهني ما لم يكن مسموحاً لها بذلك بموجب التصريح الصادر لها، وعدم استخدام مقر مؤسسة التعليم المهني لغير الغرض المصرّح به.

ومن الاشتراطات أيضاً عدم تعديل أي نوع من أنواع المؤهلات المهنية المعتمد لها تقديمها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، والالتزام بعدم تنفيذ المؤهلات المهنية من خلال أي جهة أخرى ما لم يكن مسموحاً لها بذلك. وكذلك عدم منح الشهادات المهنية والشارات للطلبة إلّا بعد استكمال المتطلبات المعتمدة لمنحها، وإدارة مؤسسة التعليم المهني وملحقاتها وفق المتطلبات المعتمدة، وتقديم المعلومات والبيانات للهيئة ولموظفيها المختصين والمخولين من قبلها، عند القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتقييم على مؤسسة التعليم المهني ومرافقها خلال المواعيد المحددة.

ومن الالتزامات أيضاً إنشاء السجلات والملفات الخاصة بالطلبة والكادر الفني لديها وحفظها، وعدم الإعلان عن مؤسسة التعليم المهني أو أنشطتها أو المؤهلات المهنية التي تقدمها بطريقة مضللة أو لا تتفق مع التصريح الصادر.

وعلى مؤسسات التعليم المهني المرخصة تزويد هيئة المعرفة والتنمية البشرية بتقارير دورية عن المؤهلات المهنية التي نفذتها والطلبة الذين تم تسجيلهم لديها، والمحافظة على تقاليد الدولة وعدم الإساءة للأديان أو التدخل في السياسة، وعدم قبول الهبات والتبرعات من أي جهة داخل أو خارج الإمارة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

تصريح

تكون مدة صلاحية التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد على أن يتم تقديم طلب تجديد التصريح للهيئة قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد التصريح وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن. ويجوز للهيئة بناءً على طلب المصرّح له عند تقديم طلب تجديد التصريح، أن تعدّل مدة التصريح ليكون أكثر من سنة وبما لا يزيد على ثلاث سنوات في كل مرة، وذلك في حال استيفاء المصرّح له للضوابط والمعايير وسداده الرسوم المستحقة.