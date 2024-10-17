الجمعة 18 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إعادة انتخاب علي النعيمي نائباً لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي

علي راشد النعيمي
18 أكتوبر 2024 01:15

جنيف (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الشُعبة البرلمانية» تشارك باجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي
صقر غباش يبحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية مع غيانا وسيشل

وافقت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها 149 المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، على إعادة انتخاب معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد، نائبا لرئيس الاتحاد، وذلك تقديرا للدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد، ودعمها لمختلف أنشطته.
من جانب آخر، عرض معالي الدكتور علي النعيمي بصفته رئيس لجنة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد في اجتماع الجمعية، تقرير اللجنة الذي أشار إلى نسبة النساء ضمن الوفود البرلمانية المشاركة في الدورة الحالية لاجتماعات الاتحاد، والإجراءات الداعمة لزيادة مشاركة المرأة في العمل البرلماني.
وفي السياق، شارك أحمد مير هاشم خوري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين، ضمن أعمال الجمعية الـ149 للاتحاد المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا.
وقدم خوري مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، حول قرار اللجنة القادم، بشأن مناقشة موضوع «دور البرلمانات في المضي قدماً، بحل الدولتين في دولة فلسطين».
وأكدت الشعبة ضرورة أن يكون مشروع القرار حيادياً ومتوازناً وتوافقياً، ليتسنى اعتماده وتبنيه من قبل كل البرلمانات الأعضاء.
كما أكدت الشعبة أهمية إصلاح وتعديل أنظمة الاتحاد البرلماني الدولي، لتفعيل دوره الذي تأسس من أجله، وهو تحقيق الأمن والسلم من خلال الحوار والدبلوماسية البرلمانية، وضرورة معالجة التأثير المحدود لبعض البرلمانات.

الاتحاد البرلماني الدولي
علي راشد النعيمي
علي النعيمي
الشعبة البرلمانية
الشعبة البرلمانية الإماراتية
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
توزيع الطعام على النازحين في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مجاعة وكارثة صحية وبيئية في شمال غزة
اليوم 01:17
قاذفة «بي 2» التي استخدمت في استهداف المواقع الحوثية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أميركا تعلن شن «ضربات دقيقة» ضد 5 مواقع حوثية لتخزين الأسلحة
اليوم 01:17
آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان يتمسك ببقاء «اليونيفيل» في الجنوب
اليوم 01:17
كامالا هاريس ودونالد ترامب (رويترز)
الأخبار العالمية
استطلاعات جديدة: ترامب يمحو مكاسب هاريس
اليوم 01:17
سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يطلقون الرصاص تجاه قاطفي الزيتون في طولكرم
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©