إعادة انتخاب علي النعيمي نائباً لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي

جنيف (الاتحاد)

وافقت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها 149 المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، على إعادة انتخاب معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد، نائبا لرئيس الاتحاد، وذلك تقديرا للدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد، ودعمها لمختلف أنشطته.

من جانب آخر، عرض معالي الدكتور علي النعيمي بصفته رئيس لجنة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد في اجتماع الجمعية، تقرير اللجنة الذي أشار إلى نسبة النساء ضمن الوفود البرلمانية المشاركة في الدورة الحالية لاجتماعات الاتحاد، والإجراءات الداعمة لزيادة مشاركة المرأة في العمل البرلماني.

وفي السياق، شارك أحمد مير هاشم خوري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين، ضمن أعمال الجمعية الـ149 للاتحاد المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا.

وقدم خوري مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، حول قرار اللجنة القادم، بشأن مناقشة موضوع «دور البرلمانات في المضي قدماً، بحل الدولتين في دولة فلسطين».

وأكدت الشعبة ضرورة أن يكون مشروع القرار حيادياً ومتوازناً وتوافقياً، ليتسنى اعتماده وتبنيه من قبل كل البرلمانات الأعضاء.

كما أكدت الشعبة أهمية إصلاح وتعديل أنظمة الاتحاد البرلماني الدولي، لتفعيل دوره الذي تأسس من أجله، وهو تحقيق الأمن والسلم من خلال الحوار والدبلوماسية البرلمانية، وضرورة معالجة التأثير المحدود لبعض البرلمانات.