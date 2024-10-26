منافسات قوية في أشواط الإيذاع بمزاينة سويحان

سويحان (الاتحاد)

توج مهرجان الظفرة بدورته الثامنة عشرة، الفائزين في مسابقات اليوم السادس من مزاينة سويحان، والتي شهدت منافسات قوية بين ملاك الإبل ضمن 12 شوطاً لسن الإيذاع للإبل الأصيلة من المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، والتي خصص لها 115 جائزة قيمة.

وتوج ضيف الشرف محمد بن سالم بن كردوس العامري، وعبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، الحاصلين على المركز الأول في كافة الأشواط، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وأسفرت نتائج شوط ايذاع أصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن ذهاب المركز الأول إلى «نوادر» لمالكها الشيخ خليفه بن سيف بن محمد آل نهيان، وظفرت بالمركز الثاني «هقاوي» لمالكها الشيخ زايد بن خالد بن سلطان آل نهيان، ونالت المركز الثالث «وطن» لمالكها الشيخ محمد بن صقر بن محمد القاسمي، وجاءت بالمركز الرابع «ذوق» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وكان المركز الخامس من نصيب «الوسميه» لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان.

وفي شوط ايذاع الشركاء - محليات، حصلت على المركز الأول «مهمة» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وتقدمت إلى المركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم «الطويله» لمالكها خالد جابر راشد القاشوطي، وحلت بالمركز الأول في شوط ايذاع تلاد لأبناء القبائل (1) - محليات «أمسية» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي.

ونالت المركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم، «فراعه» لمالكها سالم عاضه سفر رويشد البقمي، وجاءت بالمركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل (2) - محليات «غير» لمالكها عبيد احمد محمد بليد المرر، وفي شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل (1) - مجاهيم حصدت المركز الأول «حكومه» لمالكها سهيل محمد كردوس عبيد العامري.

وأظهرت نتائج شوط تقدم إيذاع شرايا لأبناء القبائل (1) - محليات «ريم الفلا» للمركز الأول ، وفازت بالمركز الأول في شوط ايذاع شرايا لأبناء القبائل (2) - مجاهيم، «وسيمة» لمالكها راشد محمد راشد الطراق الهاجري، وفي شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل (2) – محليات حصدت المركز الأول «سمحه» لمالكها حمد خلفان سيف المعولي، وجاءت بالمركز الأول في شوط إيذاع الشركاء - مجاهيم «عزم» لمالكها محمد كردوس عبدالله العامري.

إعلان النتائج

تدخل، صباح اليوم، الإبل المشاركة في الأشواط المخصصة لسن الحول للمجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء اليوم عبر قناة بينونة ومنصات تراثنا التابعة لهيئة أبوظبي للتراث على قنوات التواصل الاجتماعي.