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شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في معرض توظيف «زاهب 2024»

شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في معرض توظيف «زاهب 2024»
21 نوفمبر 2024 23:21

أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها في فعاليات معرض توظيف «زاهب 2024»، الذي أقيم خلال الفترة من 19 وحتى 21 نوفمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وشهدت منصة القيادة تفاعلاً جماهيرياً واسعاً ضمن ورش العمل التدريبية اليومية التي استقطبت أعداداً كبيرة من المواطنين والمواطنات من زوّار المعرض.
وقال اللواء عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية: «يعكس نجاح مشاركتنا في معرض التوظيف، حرصنا المتواصل على تمكين الكوادر الوطنية للازدهار والارتقاء، من خلال عرض أفضل الفرص التي تقدمها شرطة أبوظبي في مجالات العمل المختلفة، والتعريف بالمميزات وفرص التدريب والتطوير المهني للكوادر الوطنية وورش العمل التي قدمها الخبراء والمتخصصون في مجال التوظيف».
وشهدت ورش العمل اليومية، التي نفذتها القيادة، تفاعلاً إيجابياً من الزوار، حيث ركزت على دعم الشباب وتمكينهم خلال رحلتهم في البحث عن عمل، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، والإسهام في الارتقاء بواقعهم ومستقبلهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
وتضمنت المشاركة تعريف الزوار بمشاريع شرطة أبوظبي التطويرية في التوعية الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي وأبرزها الروبوتات المرورية الذكية، وعرض الفيديوهات باستخدام تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد CGI للتأثيرات المرئية، التي تتم مشاهدتها عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن تحقيق الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي وهي «أمن الطرق».

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