الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"التنسيق العربية" تتعهد بـ 10 مليارات دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي

"التنسيق العربية" تتعهد بـ 10 مليارات دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي
4 ديسمبر 2024 16:21

أعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي يضم عشر مؤسسات تمويل إنمائي رائدة، عن التزام تاريخي يصل إلى 10 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2030، لمعالجة التحديات الحرجة المتمثلة في تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وذلك خلال الحوار الوزاري حول التمويل تحت شعار: "إطلاق العنان للتمويل العام والخاص لاستعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف"، في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف "COP16" لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تستضيفها الرياض، في المملكة العربية السعودية.
وسيعمل هذا الالتزام التحويلي، الذي تم اتخاذه كجزء من بيان مشترك أصدره رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، على دفع جهود استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية الإيجابية للطبيعة في المناطق المعرضة للخطر.

 

 وسيسعى أعضاء مجموعة التنسيق العربية للاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة وتعبئة الموارد وتعزيز الشراكات لدعم الإدارة المستدامة للأراضي والحفاظ على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي، خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

 

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف "مؤتمر صون أشجار القرم" بمشاركة عالمية واسعة
الهلال يستعيد صدارة «أبطال النخبة»

وقال معالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نيابة عن مجموعة التنسيق العربية إن تعهد مجموعة التنسيق العربية بمبلغ 10 مليارات دولار، يؤكد تصميمنا المشترك على معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في عصرنا، ومن خلال استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر، والجفاف، فإننا لا نحافظ على النظم البيئية فحسب، بل ونؤمن أيضًا سبل العيش ونعزز القدرة على الصمود في المجتمعات الأكثر هشاشة في العالم. 

 

المصدر: وام
الجفاف
مكافحة التصحر
مكافحة الجفاف
التغير المناخي
السعودية
آخر الأخبار
حاكم رأس الخيمة: الثروة الحقيقية تكمن في الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتعزيز الابتكار
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة: الثروة الحقيقية تكمن في الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتعزيز الابتكار
اليوم 16:58
الإسعاف الوطني يؤكد جاهزيته لـ«الجائزة الكبرى للفورمولا 1»
الرياضة
الإسعاف الوطني يؤكد جاهزيته لـ«الجائزة الكبرى للفورمولا 1»
اليوم 16:53
الفائزون في مسابقة البحث العلمي
«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقة البحث العلمي 2024
اليوم 16:37
الحناء تمثل طقساً اجتماعياً عريقاً في المجتمعات العربية
التعليم والمعرفة
اليونسكو تدرج "الحناء" بقائمة التراث الثقافي غير المادي
اليوم 16:30
"التنسيق العربية" تتعهد بـ 10 مليارات دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي
علوم الدار
"التنسيق العربية" تتعهد بـ 10 مليارات دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي
اليوم 16:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©