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العلامات التجارية في الإمارات تعزّز استثماراتها للارتقاء بمبدأ الاستدامة

العلامات التجارية في الإمارات تعزّز استثماراتها للارتقاء بمبدأ الاستدامة
15 ابريل 2025 15:50

دبي (الاتحاد)
 يشهد قطاع الجمال في دولة الإمارات تحولاً لافتاً نحو الاستدامة، في خطوة تنسجم مع «الأجندة الوطنية الخضراء 2030»، التي تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر شامل ومستدام، يحافظ على الموارد الطبيعية ويعزّز الابتكار البيئي، لا سيما أن العلامات التجارية في الدولة تحرص على زيادة استثماراتها في هذا الشأن بهدف تطبيق ممارسات صديقة للبيئة، من خلال استخدام عبوات قابلة لإعادة التدوير، ومكونات طبيعية خالية من المواد الكيميائية الضارة، إلى جانب اعتماد خطوط إنتاج مستدامة تحد من البصمة الكربونية.في هذا الإطار، وقعَّت مجموعة «لوريال الشرق الأوسط» و«صيدلية ابن سينا» مذكرة تفاهم لتؤسسا بذلك شراكة استراتيجية بينهما لتعزيز الاستدامة، مما يرسّخ التزامهما ببناء مستقبل أكثر مراعاةً للبيئة في قطاع الجمال بدولة الإمارات العربية المتحدة. أُقيمت الفعالية في فرع «صيدلية ابن سينا» في دبي مول، وشكَّلت خطوة مهمة في مسيرة تحقيق الرؤية المشتركة لتعزيز التعاون من أجل غدٍ أكثر إشراقاً ومراعاةً للبيئة، وتركّز هذه الشراكة على تقليل النفايات البلاستيكية من خلال الترويج للمنتجات القابلة لإعادة التعبئة وتمكين استشاريي الجمال عبر برامج تدريبية في مجال الاستدامة، إلى جانب توعية المستهلكين بالممارسات الصديقة للبيئة والقضايا الصحية الملِّحة.

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