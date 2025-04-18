الإمارات: التزام راسخ وتاريخي ومتجدد تجاه الشعب السوداني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، التزام الإمارات الراسخ والتاريخي والمتجدد تجاه الشعب السوداني.

ونشر معاليه على منصة «إكس»، أمس، وثيقة تاريخية تعود إلى 1 مايو 1973، تسلط الضوء على العلاقات الراسخة بين الإمارات والسودان، وتبرز التزام الإمارات الدائم بدعم الشعب السوداني في مختلف المجالات، خاصة القطاع الصحي.

والوثيقة خطاب رسمي من السفارة السودانية في لندن إلى وزارة الخارجية البريطانية، توثق توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ببناء مستشفى رئيسي و24 عيادة صحية في العاصمة السودانية الخرطوم، إلى جانب مبادرات أخرى لدعم القطاع الصحي في السودان.

يذكر أن هذا المشروع جاء بناءً على زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى الخرطوم، حيث أمر بتخصيص الموارد اللازمة لإنشاء هذه المنشآت الصحية.

وتشير الوثيقة إلى أن المشروع يشمل مستشفى رئيسياً يخدم المنطقة، بالإضافة إلى 24 عيادة موزعة على مختلف المناطق لتقديم الرعاية الصحية الأولية.

كما تبرز الوثيقة دعم الإمارات المستمر للسودان من خلال مبادرات إضافية، مثل تقديم المساعدات الطبية، وتدريب الكوادر الصحية.

في تعليقه على الوثيقة، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن التزام الإمارات تجاه الشعب السوداني راسخ، تاريخي، ومتجدد.

تأني الوثيقة التي نشرها معالي الدكتور أنور قرقاش في وقت تواصل فيه الإمارات دعمها للسودان، خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها البلد منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.

وقدمت الإمارات مساعدات إنسانية بقيمة 3.5 مليار دولار للسودان على مدار السنوات الماضية.