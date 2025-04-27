«جراحة المفاصل في دبي» يوصي بتدريب الأطباء على الذكاء الاصطناعي

دبي (وام)

أوصى المؤتمر الدولي الثاني عشر لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط (ICJR) في ختام فعالياته، أمس، بدبي بتدريب الأطباء على تقنيات الذكاء الاصطناعي خاصة الروبوتات.

وقال الدكتور سميح الطرابيشي، الرئيس الأعلى للمؤتمر الذي نظمته شركة «إنفوبلاس إيفنتس» بمشاركة نحو 1000 طبيب وجراح من 20 دولة، إن استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات تبديل المفاصل يُعد خطوة متقدمة تساعد الأطباء في إجراء العمليات بدقة أكبر ولكنه أكد أن الأطباء بحاجة إلى تدريب وتأهيل مناسب لاستخدام هذه التقنيات بشكل فعّال مع دراسة إيجابيات وسلبيات كل تقنية بعناية فائقة، والتدريب الجيد عليها، لأنها في النهاية وسيلة مساعدة، ويجب أن يتم استخدامها بدقة عالية. وأعلن الطرابيشي عن خطط المنظمة للتوسع في المنطقة لتشمل أربع دول جديدة، بالإضافة إلى الإمارات ومصر.

وشهد المؤتمر، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، أكثر من 21 جلسة و130 محاضرة علمية، تم خلالها استعراض أحدث التطورات في جراحة المفاصل، بما في ذلك استخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد.