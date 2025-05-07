«دبي الصحية» تستعرض أبرز إنجازاتها خلال 3 سنوات وأثرها في الارتقاء بتجربة المرضى

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة «دبي الصحية» اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث استعرض الاجتماع أبرز إنجازات «دبي الصحية»، خلال السنوات الثلاث الماضية، وأثرها على تحسين تجربة المرضى، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في دبي.

وعلى هامش الاجتماع، زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم «مركز العمليات الصحية»، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وأعضاء مجلس الإدارة. والتقى سموه، خلال الزيارة، بفريق العمل، واطلع على تفاصيل برنامج «إعادة تصميم رحلة المريض» الذي أطلقته «دبي الصحية» ضمن منظومتها التطويرية.

وقد عقد الاجتماع في المقر الرئيس لـ «دبي الصحية»، بحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جرير، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، والدكتور علوي الشيخ علي ممثلاً عن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

في مستهل الاجتماع، رحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بأعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية»، مشيداً بجهودهم التي أسهمت في ترسيخ نهج التطوير المستمر ضمن منظومة الرعاية الصحية في دبي.

وقال سموه: «تجسد إنجازات (دبي الصحية)، خلال السنوات الثلاث الماضية، التزامنا الراسخ ببناء نظام صحي يتخذ من المريض ركيزة لكل خطط التحسين والتطوير، ويضع جودة الحياة الصحية في مقدّمة الأولويات».

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لفرق العمل في «دبي الصحية»، مثمناً جهودهم المخلصة التي أسهمت في تحقيق أكثر من 90% في مؤشر سعادة المتعاملين لحكومة دبي لعام 2024.

تطوير مستمر

من جانبه، أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما حققته «دبي الصحية» من نجاحات للارتقاء برحلة المرضى يمثل تحولاً نوعياً في منهجية تقديم الرعاية الصحية بالإمارة، فيما تعكس هذه الجهود رؤية طموحة لتقديم تجربة صحية سلسة وعالية الكفاءة لكافة أفراد المجتمع.

وأضاف سموه: «نؤمن بأن التطوير المستمر لخدماتنا الصحية يشمل دعم البحث العلمي كركيزة محورية لتحقيق التميز في جودة الرعاية، ونعمل على تقديم رحلة علاجية أكثر تفاعلاً مع تطلعات الفرد واحتياجاته المستقبلية، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتميز في القطاع الصحي».

نموذج صحي

من جانبه، قال الدكتور عامر شريف: «نحن ملتزمون بمواصلة بناء نموذج صحي أكاديمي متكامل، يضع المريض في محور اهتمامه، ويعتمد على أفضل الممارسات العالمية. وقد جعلنا آراء وملاحظات أفراد المجتمع حول تجاربهم الصحية من الركائز الأساسية لدعم جهود التحسين، عبر مبادرات نوعية، مثل إطلاق برنامج (بريس جيني) لقياس تجربة المرضى، ومبادرة (مجالس دبي الصحية: صوت المجتمع)، التي حرصنا من خلالها على الوصول إلى المتعاملين في أماكن وجودهم والاستماع إليهم من قرب، وذلك تماشياً مع أهداف (عام المجتمع 2025)».

مركز العمليات الصحية

خلال زيارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد لـ «مركز العمليات الصحية»، قدم خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»، عرضاً تفصيلياً عن أبرز مهام وإنجازات المركز خلال السنوات الثلاث الأخيرة «2022-2024»، مشيراً إلى نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء ومعدلات الإقبال على مختلف الخدمات المجتمعية والرقمية المقدمة، والتي تم تصميمها، بما يتماشى مع عهد «المريض أولاً».

خدمات مجتمعية

سجلت «دبي الصحية» قفزات نوعية في خدمات الرعاية الصحية المجتمعية، مع تحقيق نمو لافت في مؤشرات الأداء بين عامي 2022 و2024. حيث ارتفع عدد طلبات توصيل الأدوية إلى المنازل إلى نحو 109 آلاف طلب في عام 2024، مقارنة بـ 37 ألفاً و724 في عام 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 189%.

وأطلقت «دبي الصحية» خدمة «نقل المرضى»، التي توفر من خلالها وسيلة نقل مخصصة لنقل المرضى من منازلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية لمواعيدهم الطبية وتلقي العلاج، وإعادتهم بعد انتهاء الخدمة العلاجية. وشهدت الخدمة، التي تم إطلاقها قبل عامين فقط، إقبالاً واسعاً من قبل المتعاملين، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 5 آلاف و365 مريضاً سنة 2024، مقارنة بـ 862 مريضاً في عام 2023. وفيما يتعلق بخدمة الزيارات المنزلية، نفذت الفرق الطبية 90 ألفاً و816 زيارة خلال ثلاث سنوات، مسجلة بذلك معدل نمو بنسبة 68%، حيث ارتفعت من 23 ألفاً و277 زيارة في عام 2022، لتصل إلى 39 ألفاً و114 زيارة في عام 2024.

خدمات رقمية

على صعيد الخدمات الرقمية، نجحت «دبي الصحية» في تقديم خدمة التطبيب عن بُعد لـ 256 ألفاً و350 مريضاً خلال ثلاث سنوات، مسجلة نمواً بنسبة 17.7 %، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة في عام 2024. 92 ألفاً و930 خدمة، مقارنة بـ 78 ألفاً و969 خدمة في عام 2022.