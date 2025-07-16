الخميس 17 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الهوية والجنسية»: إسعاد المتعاملين باستخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات

سهيل الخييلي في حديث مع كبار الحضور والمشاركين في الملتقى (وام)
17 يوليو 2025 03:51

أبوظبي (وام) 

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، محاورها الرئيسية لتصفير البيروقراطية، والتي ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير الباقات الحكومية المشتركة، وضمان الجاهزية الرقمية.
 جاء ذلك خلال ملتقى «إكسبو تصفير البيروقراطية» الذي نظمته الهيئة تحت شعار «الباقات والخدمات المشتركة» في إطار الدورة الثانية من شهر تصفير البيروقراطية التي أطلقتها الهيئة للعام الثاني على التوالي من 23 يونيو الماضي، وتستمر حتى 23 يوليو الجاري.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن تحقيق «صفر بيروقراطية» هو توجه استراتيجي راسخ، وقال: «نسعى لتشييد منظومة خدمات حكومية رائدة ومبتكرة تدعم ريادة الدولة عالمياً». وأوضح أن «الهيئة» نجحت بالفعل في تطبيق الذكاء الاصطناعي في أنظمتها الداخلية، وتعمل على توسيعه، ليشمل تطبيقات المتعاملين، بهدف تسهيل رحلتهم وإسعادهم.
وشهد الملتقى استعراض تجارب ناجحة لشركاء استراتيجيين، مثل وزارة الخارجية وحكومة عجمان الرقمية، حيث سلطت الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، الضوء على برنامج «خدمات الجيل القادم»، مؤكدة أنه يعكس التزاماً راسخاً بإعادة تصميم منظومة العمل الحكومي، وتقديم خدمات استباقية وسلسة محورها الإنسان.
من جهته، شدد اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة بالهيئة، خلال جلسة حوارية، على دعم القيادة اللامحدود لابتكار حلول إبداعية تواجه تحديات المتعاملين، مؤكداً أن لدى الهيئة خطة طموحة لاختصار الإجراءات وتقليص زمن إنجاز الخدمات.

أخبار ذات صلة
عقل رقمي وقلب كهربائي.. صناعة السيارات تتغير إلى الأبد
السوربون أبوظبي تطرح بكالوريوس «فيزياء الكم»
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الذكاء الاصطناعي
تصفير البيروقراطية
آخر الأخبار
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار
16 يوليو 2025
عقل رقمي وقلب كهربائي.. صناعة السيارات تتغير إلى الأبد
الذكاء الاصطناعي
عقل رقمي وقلب كهربائي.. صناعة السيارات تتغير إلى الأبد
اليوم 04:37
فلسطينيتان تبكيان قريباً لهما قُتل من جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تدعو مزيداً من الدول لاستقبال المرضى
اليوم 03:52
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«عقدة الخرائط» تهدد مفاوضات الهدنة في غزة
اليوم 03:52
قذائف تم ضبطها خلال محاولة تهريبها للحوثيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. ضبط 750 طناً «أسلحة استراتيجية» للحوثيين
اليوم 03:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©