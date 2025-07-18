نهى عبدالسلام بطلة «تحدي القراءة العربي» في ليبيا

دبي (الاتحاد)

أحرزت الطالبة نهى طه عبدالسلام لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته التاسعة على مستوى دولة ليبيا، من بين 125 ألف طالب وطالبة مثلوا 1650 مدرسة، وتحت إشراف 1632مشرفاً ومشرفة شاركوا في الدورة التاسعة من المبادرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

وجاء تتويج الطالبة نهى طه عبدالسلام من الصف الرابع في مدرسة حلم الأطفال التابعة لمنطقة أجدابيا بالمنطقة الشرقية (ج)، خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة الذي شهدته العاصمة الليبية طرابلس، بحضور المهندس علي العابد الرضا، وزير التربية والتعليم المكلف، ومشاركة عدد من المسؤولين والتربويين، وحشد من أولياء أمور الطلاب والطالبات.

كما جرى في الحفل الختامي، تكريم بشير محمد العيساوي من المنطقة «الشرقية ج»، بعد فوزه بلقب «المشرف المتميز»، ومدرسة قراقرة الإعدادية من مراقبة التربية والتعليم الغريفة بالمنطقة الجنوبية (ب) بلقب «المدرسة المتميزة».

وعلى صعيد فئة أصحاب الهمم، أحرز الطالب مؤيد الحق علي الزين من الصف الثاني عشر في مدرسة ابن سينا التابعة لمراقبة التربية والتعليم مصراتة بالمنطقة الوسطى (ب)، المركز الأول، بعد تصفيات شارك فيها 500 طالب وطالبة من مختلف المناطق التعليمية في ليبيا.

وثمن المهندس علي العابد الرضا، مساعي دولة الإمارات، ومؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لتطوير إمكانات وقدرات الأجيال العربية الجديدة عبر إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى نشر المعرفة والتعليم وثقافة القراءة على أوسع نطاق، مشيراً إلى أن تحدي القراءة العربي يمثل علامة فارقة في هذا السياق من خلال قدرته على استقطاب عشرات ملايين الطلبة العرب كل عام.

من جانبه، أشاد الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالمشاركة الليبية المتميزة في الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي، وبالاهتمام الكبير الذي أبدته وزارة التربية والتعليم الليبية بالتعريف بهذه المبادرة القرائية على أوسع نطاق، وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في تصفياتها.

وأضاف: «حققت المؤسسة التعليمية في ليبيا، نجاحاً استثنائياً في الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي، من خلال الكفاءة التي أظهرها طلاب وطالبات ليبيا طوال التصفيات، وتسجيل أرقام قياسية في أعداد المتنافسين حيث شارك في الدورة التاسعة 125 ألف طالب وطالبة بارتفاع وصلت نسبته إلى نحو 822% قياساً إلى المشاركة الليبية في الدورة الماضية من تحدي القراءة العربي، والتي شهدت تنافس 13559طالباً وطالبة، وهذا الارتفاع الكبير يعد إنجازاً لافتاً لتحدي القراءة العربي، ووزارة التربية والتعليم الليبية».