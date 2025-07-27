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علوم الدار

«الإمارات للتنمية المتوازنة» يطلق «صيف قُرى الإمارات»

فعاليات رياضية للمستفيدين (وام)
28 يوليو 2025 01:39

أبوظبي (وام) 

أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عن إطلاق برنامج «صيف قُرى الإمارات» الذي تقام فعالياته وأنشطته خلال الفترة من 19 يوليو إلى 23 أغسطس 2025 في مختلف مناطق الدولة.
ويهدف برنامج «صيف قُرى الإمارات» إلى استثمار أوقات مختلف أفراد المجتمع من كبار المواطنين والشباب والأطفال لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم وبناء قدراتهم العلمية بما يسهم في تعزيز مداركهم وآفاقهم المعرفية في مختلف المجالات المجتمعية والثقافية والاقتصادية والسياحية، وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة. ويخدم البرنامج جميع الفئات العمرية في مناطق مختلفة مثل «قدفع ومصفوت والرمس»، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج والمسابقات الثقافية والمجتمعية والتراثية والرياضية والترفيهية وورش العمل التوعوية والتدريبية على مدار قرابة 40 يوماً متتالية.
ستركز أنشطة وفعاليات برنامج «صيف قُرى الإمارات» على ترسيخ قيم الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث الإماراتي الأصيل، وتطوير مهارات الإبداع والابتكار والتفكير الإيجابي، وتحفيز المواهب في شتى القطاعات، وتقديم الحلول ومعالجات التحديات المختلفة، وتنمية الفرص الاقتصادية المتعددة، وتطوير الوجهات السياحية المميزة في جميع قُرى ومناطق الإمارات، فضلاً عن توفير بيئة تفاعلية بين مختلف الفئات العمرية، وتعزيز التلاحم المجتمعي والترابط الأسري.
جدير بالذكر أن أنشطة وفعاليات البرنامج تقام في الفترتين الصباحية والمسائية بالتنسيق مع عدد من الجهات المحلية ذات العلاقة، وبمشاركة مختلف أفراد المجتمع من المواطنين وأقرانهم المقيمين، وبالتركيز على تطوير المهارات المعرفية وتنمية القدرات العلمية في المجالات المجتمعية والثقافية والاقتصادية والسياحية.

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