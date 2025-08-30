الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بدء تنفيذ تعديلات «درب».. غداً تمديد أوقات الذروة وإلغاء الحد الأقصى للرسوم

بدء تنفيذ تعديلات «درب».. غداً تمديد أوقات الذروة وإلغاء الحد الأقصى للرسوم
31 أغسطس 2025 02:42

هالة الخياط (أبوظبي)

يبدأ، غداً الاثنين، العمل بالتعديلات الجديدة، والتي ستشمل تعديل فترة التعرفة المسائية لتكون من الساعة 3:00 عصراً حتى 7:00 مساءً، وتبقى الفترة الصباحية دون أي تغيير، من الساعة 7:00 حتى 9:00 صباحاً من يوم الاثنين إلى السبت، على أن تكون الرسوم مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية.
وبين المركز أن التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي «درب»، تأتي في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحدّ من الازدحام على الطرق الرئيسية خلال أوقات الذروة.
وتتضمَّن التعديلات أيضاً إلغاء الحد الأقصى اليومي والشهري للتعرفة المرورية المعمول بهما حالياً لمركبات الأفراد، ما يعني إلغاء الحد الأقصى للرسوم التي يمكن تحصيلها من المركبة يومياً (16 درهماً) أو شهرياً، والتي تبلغ (200 و150 و100 درهم) للمركبات الأولى والثانية والثالثة وما فوق. 
ويستمر احتساب رسوم قيمتها 4 دراهم على كل عبور لبوابات التعرفة في أبوظبي، مع إبقاء سياسة الإعفاء المطبقة حالياً للفئات المستحقة، وتشمل مركبات أصحاب الهمم، والأسر من ذوي الدخل المحدود، وكبار المواطنين، والمتقاعدين.

