148 مستفيداً من دبلوم شرطة دبي في الابتكار والبحث والتطوير

دبي (الاتحاد)



قال العقيد عبدالله جاسم الزرعوني، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير، في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، إن عدد المنتسبين لدبلوم الابتكار والبحث والتطوير منذ انطلاقه عام 2020 وحتى العام 2025، بلغ 148 منتسباً من حملة البكالوريوس والماجستير، وبواقع 60 من الإناث، و88 من الذكور.

وأكد العقيد الزرعوني، أن انطلاق الدبلوم يمثل ترجمة واقعية لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في تبني برامج تعليمية وتدريبية متقدمة، تعزز قدرات الكوادر البشرية على استشراف المستقبل، وإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، بما يضمن استدامة منظومة العمل الشرطي والأمني في شرطة دبي في مختلف القطاعات التخصصية.

وأضاف: «فخورون بالنتائج المتميزة التي حققها دبلوم الابتكار والبحث والتطوير طوال 6 أعوام من طرحه، إن هذا الدبلوم يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الرامية إلى بناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في العالم. إن الجهود المبذولة في هذا الدبلوم تعكس التزامنا بتحقيق التميز والريادة في مجالات العمل الشرطي كافة، ونسعى دائماً إلى توفير البيئة المحفزة للإبداع والابتكار، وبما يضمن استمرارية التطور والتقدم».

ونوه إلى أن الدبلوم خرج بعدد 22 فكرة مُبتكرة، جسدت روح الإبداع والمبادرة لدى المنتسبين، وساهمت في دعم مسيرة شرطة دبي في تعزيز الابتكار المؤسسي، وتطوير منظومة العمل الشرطي الأمني، بما يواكب تطلعات المستقبل.

وأضاف «إن الدبلوم لا يقتصر على تزويد المنتسبين بالمهارات والمعارف اللازمة، بل يساهم أيضاً في بناء جيل قادر على المشاركة في صياغة المستقبل، وتوفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه العمل الشرطي، فهو بمثابة منصة للإلهام والإبداع بما يُقدمه المنتسبون من أفكار تتحول إلى مشاريع تخدم العمل الشرطي، وتُساهم في تعزيز أمن وسلامة المجتمعات».