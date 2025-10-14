الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أعمال صيانة طرق على شارع الشيخ زايد بن سلطان «E10» باتجاه أبوظبي

خلال تنفيذ أعمال الصيانة (تصوير: وليد أبوحمزة)
15 أكتوبر 2025 01:14

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية

تنفّذ بلدية مدينة أبوظبي أعمال صيانة طرق على شارع الشيخ زايد بن سلطان (E10)، والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.
ودعت البلدية إلى استخدام الطرق البديلة لتجنّب الازدحام المروري، ومراعاة السرعات المحددة على الطريق.
ولتنفيذ أعمال الصيانة على الطريق، تم إغلاق ثلاثة مسارات من جهة اليسار بالاتجاه إلى الكورنيش من يوم الجمعة الماضية حتى ليلة أمس، فيما بدأ اليوم إغلاق مسارين من جهة اليمين بالاتجاه إلى الكورنيش، والتي ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل.
ولتنفيذ المشروع تم إغلاق الطريق في المسارات المتجهة نحو جسر الشيخ زايد بن سلطان باتجاه الكورنيش، وتم إيعاز السائقين لأخذ الطرق البديلة، منعاً للازدحامات المرورية. 
وبيّنت البلدية أن تنفيذ مشاريع الصيانة للطرق يأتي تجسيداً لخطة التطوير الشاملة، وضمن إطار حرص دائرة البلديات والنقل واستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة البنى التحتية في جميع المدن، وتوفير الخدمات القادرة على مواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني المتصاعد، والتوسع الملحوظ بحجم الحركة الاقتصادية والتجارية فيها، الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية بمواصفات عالمية تحقق معايير التنمية المستدامة، وتدعم مشروع النهضة الشامل الذي تشهده أبوظبي على جميع الصُّعد، وبما يحقق تطلعات أفراد المجتمع، ويسهم في دعم مكونات التنمية المستدامة.
وتنطلق الدائرة في تنفيذها للمشاريع من رؤية الدائرة الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسِّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل.

شارع الشيخ زايد
الإمارات
أبوظبي
صيانة الطرق
بلدية أبوظبي
شارع الشيخ زايد بن سلطان
آخر الأخبار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
علوم الدار
تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
اليوم 14:15
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
الرياضة
الجمهور الإنجليزي لتوخيل: هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟
اليوم 14:10
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اقتصاد
"علي بابا كلاود": انفتاح وتنوع السوق الإماراتي مفتاح الاستثمارات العالمية
اليوم 14:08
أرشيفية
الأخبار العالمية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على منطقتين في أوكرانيا
اليوم 14:06
كوزمين يبدأ خطة إعداد «الأبيض» لمباراتي العراق في «الملحق الآسيوي»
الرياضة
كوزمين يبدأ خطة إعداد «الأبيض» لمباراتي العراق في «الملحق الآسيوي»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©