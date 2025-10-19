انطلاق النسخة الـ 19 من معرض نجاح أبوظبي اليوم

مريم بوخطامين (أبوظبي)



تنطلق في العاصمة أبوظبي، اليوم، النسخة التاسعة عشرة من معرض «نجاح أبوظبي»، الحدث التعليمي الأبرز في دولة الإمارات، الذي يُقام بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشريك استراتيجي، خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.

وقالت ديمة السعدي، مديرة معرض نجاح: إن المعرض يشكّل محطةً سنويةً مهمّة تجمع بين طموح الطلبة وتطلعات الجامعات والمؤسّسات التعليميّة العالميّة. ومع انطلاق نسخته التاسعة عشرة هذا العام، نواصل التزامنا بتوفير منصّة تُثري تجربة الطلبة وأولياء الأمور، وتمنحهم فرصة التواصل المباشر مع نخبة من الجامعات المرموقة حول العالم. وما يميّز معرض نجاح هو عمقه الإرشادي والمهني، حيث لا يقتصر على عرض البرامج الأكاديميّة فقط، بل يقدّم أيضاً مشورة واقعيّة وفرصاً ملموسة تساعد الشباب على رسم مستقبلهم بثقة ووضوح، ويتيح للزائرين استكشاف مؤسّسات تعليميّة من الإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، واليابان، والصين وغيرها.

وأشارت إلى أن معرض نجاح أبوظبي 2025 «يجمع طلبة المدارس والجامعات مع ممثلي ما يزيد على 150 جامعة مرموقة من أكثر من 20 دولة حول العالم، حيث يتيح للطلبة والزوّار الاطلاع على فرص المنح الدراسيّة والمساعدات الماليّة».