أبوظبي تعقد شراكات مع رواد التكنولوجيا العالميين

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي شراكات جديدة مع «مايكروسوفت»، و«أمازون ويب سيرفيسز»، وجامعة أوراكل، وشركة كور42 التابعة لشركة «G42» لتعزيز مبادرتها بتزويد الموظفين الحكوميين بمهارات وأدوات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، ما يدفع مسيرة أبوظبي لتصبح أول حكومة في العالم تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

وقال الدكتور ياسر النقبي، مدير عام في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: «تعيش أبوظبي بالفعل مستقبل الذكاء الاصطناعي، ونسعى إلى توسيع نطاقه على مختلف مستويات القطاع الحكومي. وعبر التعاون مع رواد التكنولوجيا العالميين، نزوّد مواردنا البشرية بخبرات عالمية المستوى في الذكاء الاصطناعي. وهذا الالتزام يحوّل طموحنا إلى تقدم ملموس، حيث نقترب من هدفنا المتمثل في أن نصبح أول حكومة في العالم، تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، تماشياً مع مساعي أبوظبي لتشكيل نموذجاً عالمياً في الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع».

وبناءً على جاهزية 95% من الموارد البشرية الحكومية وأكثر من 100 حالة استخدام معتمدة للذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 40 جهة، توفّر المبادرة دورات تدريبية رائدة وأدوات حديثة، لتمكين أكثر من 20 ألف موظف حكومي من تقديم خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمجتمع أبوظبي.

كما تتضمن تلك البرامج مسارات تعليمية متقدمة قائمة على الأدوار، تشمل القادة التنفيذيين، وصنّاع السياسات، ومديري البرامج، والمتخصصين في البيانات، والمهندسين، والفرق الميدانية، ويجري تقديمها باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي إطار هذا التعاون، تسهم «مايكروسوفت» في تسريع بناء القدرات في القطاعات الاستراتيجية لدعم الاعتماد المسؤول للذكاء الاصطناعي على مستوى الجهات الحكومية. بينما تقدم «أمازون ويب سيرفيسز» تدريباً شاملاً يركّز على الذكاء الاصطناعي وبرنامج AWS School of Security لديها لتعزيز التحول الرقمي ومهارات الأمن السيبراني مع دمج AWS Skill Builder في منصة طموح التابعة للدائرة لضمان وصول سلس إلى المحتوى التعليمي.

من جانبه، قال عمرو كامل، مدير عام، شركة مايكروسوفت - دولة الإمارات: «تُرسي أبوظبي معياراً عالمياً للابتكار في القطاع الحكومي، وتفخر (مايكروسوفت) بدعم مسيرة أبوظبي نحو حكومة المستقبل، من خلال مبادرتنا للمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، نُزود موظفي الحكومة في المستويات كافة بإمكانات رقمية ومهارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي. ومن خلال شراكتنا مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، نُساعد موظفي القطاع الحكومي على إطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي الكاملة».

وتقدم جامعة أوراكل شهادات معترفاً بها عالمياً ضمن مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات مدمجة ضمن مسارات التعلم الحكومية. بينما توفر «كور42»، بالتعاون مع شركاء عالميين، الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لتطوير حلول مخصّصة ترتقي بالخدمات الحكومية.

وعبر دمج التدريب المتقدم والشهادات المعترف بها والمختبرات العملية ضمن القطاع، تعمل دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي على تمكين المواهب الحكومية في الإمارة ودعم الخبرات التي ترسي معياراً عالمياً للتبني المسؤول والفعّال للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، مما يدفع عجلة التقدم في نهج التحول الرقمي الشامل ويضمن تطبيق الذكاء الاصطناعي بطريقة تتمحور حول الإنسان، لتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.