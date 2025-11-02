«سبيس 42» تطلق ثلاثة أقمار اصطناعية رادارية جديدة

أبوظبي (وام)



أعلنت شركة سبيس 42، بالتعاون مع شركة «آيس آي» المختصة في تشغيل الأقمار الاصطناعية الرادارية «SAR»، الإطلاق الناجح إلى المدار الأرضي المنخفض لثلاثة أقمار اصطناعية رادارية جديدة ضمن كوكبة «فورسايت» لرصد الأرض، وهي: «فورسايت - 3»، و«فورسايت - 4»، و«فورسايت - 5».

وتم إطلاق الأقمار الاصطناعية بنجاح عبر شركة الإطلاق «إكسولاونش»، على متن مهمة «باندواغون-4» المشتركة مع «سبيس إكس» من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية، وقد تمّ تأكيد الاتصال بالمركبة الفضائيّة وبدء العمليات الروتينيّة الأوليّة.

وتجمع كوكبة أقمار «فورسايت» بين صور الأقمار الاصطناعية الرادارية ومركز تحليل البيانات GIQ التابع لشركة «سبيس 42»، ويهدف إلى تسريع توفير البيانات الجيومكانية الدقيقة لدعم متخذي القرار في الحكومات والقطاعات الصناعية والشركاء حول العالم، وكان أول أقمار الكوكبة قد أُطلق في أغسطس 2024، تلاه إطلاق القمر الاصطناعي الثاني في يناير 2025.

وبهذه المناسبة، قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في «سبيس 42»: إن توسيع كوكبة «فورسايت» إلى خمسة أقمار اصطناعية يجسّد الالتزام بالريادة في مجال الابتكار الفضائي، ويؤكّد في الوقت نفسه القدرة على تطوير منظومة فضائية متكاملة قابلة للتوسّع عالمياً انطلاقاً من أبوظبي.

وأضاف: من خلال الجمع بين القدرات الوطنية والشراكات الدولية، وبالتعاون مع شركة «آيس آي»، يتم توفير بيانات تحليلية ذات قيمة عالية تدعم مختلف القطاعات وتتخطى الحدود الجغرافية، موضحاً أن هذه الخطوة تشكل محطةً مهمة في مسيرة الشركة نحو ترسيخ مكانتها في صدارة سوق البيانات الجيومكانية عالية الجودة، ودليلاً واضحاً على القدرة في التنفيذ بسرعة وعلى نطاق واسع.



خطوة محورية

بعد النجاح الذي حققته «سبيس 42» في إطلاق القمرين «فورسايت-1» و«فورسايت-2» ودخولهما المدار، تُشكّل إضافة ثلاثة أقمار اصطناعية رادارية جديدة خطوة محورية في مسيرة تطوير برنامج الشركة لرصد الأرض، ومحطة مهمة نحو الاكتمال المقرر للكوكبة بحلول عام 2027، كما يساهم هذا التوسع في تعزيز دقّة البيانات ودعم عملية اتخاذ القرار. وتكرس كوكبة أقمار «فورسايت» لرصد الأرض مكانة الدولة ضمن نخبة من نحو 20 دولة حول العالم تمتلك أقماراً اصطناعية رادارية عاملة في الفضاء.



الصناعة والتجميع

تجدر الإشارة إلى أن الأقمار الاصطناعية صنعت في فنلندا، ثم نُقلت إلى أبوظبي حيث أجري اختبارها وتجميعها للمرة الأولى في منشأة التجميع والدمج والاختبار التابعة لأنظمة الفضاء في «سبيس 42»، قبل أن تُطلق من الولايات المتحدة الأميركية.