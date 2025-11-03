الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعزيز الطب الدقيق والوقاية الصحية في الإمارات

مسؤولو الجانبين عقب الإعلان عن التعاون المشترك (من المصدر)
4 نوفمبر 2025 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة المدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم، تعاونها مع «Oracle Health»، لتمكين إنشاء سجلات موحّدة وطويلة الأمد للمرضى يمكن الوصول إليها في مختلف أنحاء دولة الإمارات. 
وقال ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42: «سيسهم هذا البرنامج في تمكين الأطباء والمرضى عبر تزويدهم برؤى دقيقة قابلة للتنفيذ، كما سيتيح لمزوّدي الرعاية الصحية تقديم رعاية استباقية وشخصية، بما يُسهم في بناء مستقبل صحي أفضل لمجتمعات دولة الإمارات. وبالتعاون مع Oracle، نمهّد الطريق لمستقبل يكون فيه الطبّ تنبئياً وشخصياً ومتاحاً للجميع». 
وبدوره، قال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمنصّة الحلول الصحية المتكاملة في M42: «إن القدرة على إعلام الطبيب عند وصف الدواء بشأن مستوى التوافق الجيني، الذي لدى المريض مع دواء معيّن، يزيد من احتمالية وصف العلاج الأنسب من المرة الأولى، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة العلاج والتعافي».
ومن جانبها، قالت سيما فيرما، نائب الرئيس التنفيذي والمديرة العامة في Oracle Health and Life Sciences: «يعكس تعاوننا مع M42 التزامنا المشترك بدعم الصحة والرفاه لسكان دولة الإمارات على المدى الطويل، كما تنسجم هذه المبادرة مع رؤية الدولة الريادية في الابتكار الصحي، وتقديم رعاية استثنائية تتمحور حول المريض».

الجينوم الإماراتي
يُعد برنامج الجينوم الإماراتي واحداً من أكبر مبادرات الجينوم السكانية في العالم، ويهدف إلى تعزيز الوقاية من الأمراض، والتشخيص المبكر، وتقديم علاجات شخصية مصمَّمة وفق التركيب الجيني المحلي.

