علوم الدار

خولة السويدي: رفع العلم رسالة بالغة المعاني تعكس عمق قيم الانتماء والوفاء

خولة السويدي: رفع العلم رسالة بالغة المعاني تعكس عمق قيم الانتماء والوفاء
4 نوفمبر 2025 02:20

أبوظبي (وام)

أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن رفع علم الدولة في كافة أرجاء البلاد هو رسالة بالغة المعاني، تعكس عمق قيم الانتماء والوفاء والتلاحم الوطني.
وشددت سموها، في كلمتها بهذه المناسبة، على أن علم الإمارات هو رمز عزتنا وفخرنا، وعنوان مجد ورفعة الوطن، ويعكس بشموخه إنجازات آبائنا المؤسسين، الذين آمنوا بفكرة الاتحاد ووضعوا الأساس لبناء دولة حضارية، والانطلاق بمسيرة التقدم والريادة.
وأوضحت أن هذه المسيرة تزداد زخماً وقوةً عاماً بعد عام، برؤية وحكمة قيادتنا الرشيدة التي حملت راية العزة والشموخ بكل ثقة وأمانة، وبذلت الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن، لتبقى راية دولتنا ورمز وحدتنا عالية وشامخة بين الأمم، تعكس مكانتها العالمية كنموذج للتطور والبناء.
وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي: «نهنئ قيادتنا الرشيدة بهذا اليوم الوطني الذي تتعمق فيه قيم الوطنية وروح الاتحاد ومبادئه السامية، وتسمو فيه مشاعر الفخر والعزة بهويتنا وانتمائنا لوطننا، الذي أصبح نموذجاً ملهماً في التحدي والإنجاز، والطموح الذي لا حدود له، والعزيمة والإرادة والتصميم على التميّز والإبداع والإنجاز».

