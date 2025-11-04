جواهر القاسمي: بناء الأوطان يبدأ من بناء فكر الإنسان

الشارقة (الاتحاد)



أطلقت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، 65 منحة بحثية جامعية ضمن برنامج «منحة جواهر للارتقاء الأكاديمي بالمرأة» في المملكة المغربية، بالتعاون مع جامعتي القاضي عياض في مراكش والأخوين في إفران، إلى جانب مبادرات تنموية في إقليم الحوز تستهدف تمكين المرأة الريفية، وتعزيز سبل العيش المستدامة في المناطق التي تأثرت بزلزال سبتمبر 2023.

وأكدت سمو الشيخة جواهر القاسمي أن بناء الأوطان يبدأ من بناء فكر الإنسان، ومنحه أدوات البحث والمعرفة والعمل، مشيرة إلى أن «كل مدرسة وجامعة ومختبر وفكرة مبتكرة هي ركيزة لمستقبلٍ أكثر استقراراً وتقدماً، وأن الشراكات الأكاديمية بين المؤسسات التعليمية العربية استثمار طويل الأمد في نهضة الأوطان».

وأضافت سموها: إن الإمارات، كما المملكة المغربية، تتقاسمان الإيمان العميق بالتعليم، باعتباره الطريق الأهم لبناء الإنسان الواعي القادر على الإسهام في التنمية بخدمة وطنه وتغيير مجتمعه نحو الأفضل، مؤكدة أن «العلم هو الرابط الأقوى للبناء على ما يجمعنا، وهو الجسر الذي يسمو بنا لمستقبلٍ أكثر ازدهاراً». وأوضحت سمو الشيخة جواهر القاسمي أن المملكة المغربية تحتل مكانةً خاصة لدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يُكنّ لها محبة خاصة واهتماماً دائماً».

جاء ذلك خلال زيارة العمل الرسمية التي تقوم بها سموها إلى المملكة المغربية، على رأس وفد يضم مجموعة من المؤسسات التنموية والإنسانية العاملة في إمارة الشارقة.

خلال زيارتها إلى جامعة القاضي عياض في مراكش، استقبل سموها بلعيد بوكَادير، رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، حيث تجوّلت في مجمع الابتكار والمختبرات البحثية، واستمعت إلى شرح من الأساتذة حول البرامج التي تدمج مفاهيم التمكين في التعليم والبحث العلمي.

وأشادت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بِتميز المرأة المغربية وشغفها بالعلم وتطلعها الدائم للتطور، مؤكدة أن «المرأة المغربية أثبتت حضوراً لافتاً في ميادين البحث والمعرفة والابتكار».

وشهدت سموها توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة نماء، وجامعة القاضي عياض، أطلقت بموجبها «منحة جواهر للارتقاء الأكاديمي بالمرأة» في المغرب.

ووقعت المذكرة من جانب مؤسسة نماء، مريم الحمادي، المدير العام للمؤسسة، ومن جانب الجامعة بلعيد بوكَادير، رئيس الجامعة، وذلك بحضور سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.



اتفاقية جديدة

في إطار برنامج «منحة جواهر للارتقاء الأكاديمي بالمرأة»، شهدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وجامعة الأخوين في إفران.

ووقّعت الاتفاقية مريم الحمادي، المدير العام لمؤسسة نماء، ورئيس جامعة الأخوين الدكتور أمين بنسعيد، وذلك بحضور سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ليصبح إجمالي عدد المنح البحثية الجامعية ضمن برنامج «منحة جواهر للارتقاء الأكاديمي بالمرأة» 65 منحة بحثية جامعية. وعقب اللقاء، شهدت سموها توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية بين مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة ومؤسسة القلب الكبير ومؤسسة ميشاد المغربية، وقعتها كل من مريم الحمادي، المدير العام لمؤسسة نماء، وعلياء المسيبي، مدير مؤسسة القلب الكبير، ونزهة العلوي، مؤسسة ورئيسة ميشاد.

وفي إطار الزيارة، عقدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي اجتماعاً مع القائمين على مؤسسة «ميشاد» المغربية.