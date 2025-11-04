سلطان القاسمي: نحرص على راحة سكان الشارقة ونحدّث مناطقها القديمة

الشارقة (الاتحاد)



أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حرص إمارة الشارقة على توفير سبل الراحة كافة لجميع قاطنيها. وكشف سموه عن أن بلدية مدينة الشارقة مكلّفة بتحديث جميع المناطق القديمة في المدينة، ورصف طرقها وتطوير شبكات الصرف الصحي فيها وتشجيرها وإقامة حدائق للعائلات، ورصد وترتيب وتنظيم الأملاك والبيوت المهجورة، وتجديد لافتات المحلات التجارية لتطوير هذه المناطق والارتقاء بها، موضحاً سموه أن بلدية الشارقة تعمل الآن على تطوير منطقة القادسية، وستليها الجزات، وذلك بعد إنجاز تحديث منطقة الغوير وميدان الاستقلال بمنطقة اليرموك، ومسجد الإمام النووي.

وقال سموه، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الخط المباشر»: «نحن نحدّث الشوارع باستمرار لأنها تتأثر بعوامل الزمن والأمطار، ونركّب شبكات لتصريف مياه الأمطار كي لا تضر بالأرض والمباني، وعالجنا مشكلة تجمع المياه بسبب انخفاض الأرض في ميدان الشهداء وارتفاعها في المدينة الجامعية، وتعمل البلدية الآن على تحديث منطقة القادسية، التي تضم العديد من البيوت المهجورة غير الصالحة للسكن، وسيتم، بإذن الله، تحديث المنطقة ورصف الطرق وتشجيرها، وإقامة حدائق للعائلات لتطوير المنطقة والارتقاء بها، وكذلك منطقة الجزات. وهذه كلها جهود تُبذل لتوفير سبل الراحة كافة لقاطني الإمارة، ونحن نطمئن جميع الساكنين في إمارة الشارقة بأنهم سينعمون دائماً بإذن الله في الشارقة بالسكن الآمن الهادئ».

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه، قائلاً: «نقول للناس ازرعوا الأشجار في بيوتكم واجلسوا تحت الأشجار، فنحن نزود الناس بالأشجار مجاناً، وجميع البلديات تأخذ من المشاتل الموجودة عندي في قصر البديع، فنحن ننتج 5 ملايين مصل، والمصل هو منشّط حيوي يحسّن عملية الزراعة ويتم امتصاصه وانتقاله بسرعة داخل النباتات، ونعطي البلديات أشجاراً كبيرة جاهزة للزراعة في الأرض مباشرة، ومن الأشجار الجميلة الموجودة لدينا (شجرة خبيزة الشاطئ)، فهي وارفة الظلال وجميلة المنظر، وقد زرعناها عند المساجد في مدينة كلباء».