سيف بن زايد يلتقي وزراء داخلية ومسؤولين على هامش الاجتماع السادس للتحالف الأمني الدولي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، وزراء داخلية ومسؤولين من مملكة هولندا وجمهورية السنغال وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية سنغافور ومملكة إسبانيا ومملكة البحرين، ضمن أعمال الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي.

وقال سموه في سلسلة منشورات عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سررت بلقاء معالي فورت فان أوستن، وزير العدل والأمن في مملكة هولندا الصديقة، على هامش الاجتماع السادس للتحالف الأمني الدولي، حيث تناولنا سبل توسيع التعاون في مجالات الابتكار الأمني والتحول الرقمي في العمل الشرطي، وناقشنا تعزيز استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في الوقاية من الجريمة، بما يرفع من كفاءة العمل الأمني ويصون استقرار المجتمعات. تأتي شراكتنا مع هولندا امتداداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ شراكات دولية قائمة على الإبداع والتكامل، والاستثمار في التكنولوجيا لخدمة أمن الإنسان واستدامة ازدهاره».





وتابع سموه في منشور آخر: « سعدت بلقاء معالي محمدو بامبا سيسي، وزير الداخلية والأمن العام في جمهورية السنغال ضمن أعمال الاجتماع السادس للتحالف الأمني الدولي، حيث تناولنا سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والتدريبية، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والتطرف. نؤكد من خلال توثيق أواصر التعاون والتكامل على المستويات الإقليمية والدولية في المجالات الأمنية والإنسانية، أن التحالفات والشراكات الصادقة هما ركن أساسي في ترسيخ الأمن وتعزيز السلام المستدام للمجتمعات الإنسانية».





وأضاف سموه في منشور آخر: «سعدت بلقاء معالي ماتيوس شتوك، وزير الداخلية في جمهورية سلوفاكيا الصديقة، في إطار أعمال الاجتماع السادس للتحالف الأمني الدولي، حيث بحثنا فرص تطوير آفاق التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة وتبادل أفضل الممارسات في المجالات الأمنية والشرطية وحوكمة البيانات، وأكدنا أهمية التكامل بين الدول الأعضاء في التحالف لمواجهة التحديات العابرة للحدود، وضرورة الاستثمار في التدريب والتأهيل والابتكار كركائز لتعزيز الكفاءة الأمنية. تعكس هذه اللقاءات حرص قيادتي البلدين الصديقين على بناء شراكاتٍ مستدامةٍ تقوم على تبادل المعرفة وتعزيز العمل المشترك، نحو منظومة أمنٍ أكثر تكاملاً واستباقية».





وأضاف سموه في منشور على هامش الاجتماع السادس للتحالف الأمني الدولي: «سررت بلقاء معالي كي شانموغام، الوزير المنسق للأمن الوطني ووزير الشؤون الداخلية في جمهورية سنغافورة الصديقة، حيث ناقشنا على هامش الاجتماع السادس للتحالف الأمني الدولي سبل تطوير التعاون في مجالات الأمن الذكي والابتكار الرقمي وإدارة المخاطر المستقبلية، واستعرضنا آفاق تبادل الخبرات والتجارب في بناء منظومات أمنية قائمة على المعرفة والتقنية، تعزز القدرة على التنبؤ والاستجابة للتحديات المعقدة. في ظل توجيهات القيادة الرشيدة نحرص مع جمهورية سنغافورة الصديقة على بناء تعاونٍ متقدّمٍ يجمع بين الفكر المستقبلي والتقنيات الذكية لصون الأمن وتعزيز جودة الحياة الإنسانية».





وتابع سموه في منشور آخر: «سعدت بلقاء معالي فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية في مملكة إسبانيا الصديقة، في إطار الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي، حيث بحثنا سبل توطيد التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات الشرطية والأمنية والتقنية، واستعرضنا التحديات الأمنية المستجدة وسبل تطوير آليات الاستجابة المشتركة، بما يعزز الأمن الإقليمي والدولي. تربطنا بمملكة إسبانيا الصديقة شراكةٌ وثيقةٌ تستلهم توجيهات القيادة الرشيدة، وتنسجم مع تطلعات قيادتي البلدين نحو ترسيخ التعاون الدولي القائم على الثقة والعمل المشترك، وصون الأمن والسلام الإنساني».





وضمن أعمال الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي قال سموه: «سعدت بلقاء أخي معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، ضمن أعمال الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي، حيث ناقشنا سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والوقاية ومكافحة الجريمة، بما يرسّخ منظومة التكامل الخليجي في مواجهة التحديات المتجددة. تجمعنا بمملكة البحرين روابط أخوية راسخة تستمد قوتها من توجيهات قيادتنا الرشيدة وقيادة المملكة الشقيقة، وتترجم تطلعات البلدين نحو ترسيخ وحدة الصفّ وتعزيز التعاون الأمني والإنساني، بما يحفظ استقرار المنطقة ويخدم أمن شعوبها وازدهارها».