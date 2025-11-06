منصور بن زايد يلتقي الأمناء العامين للمجالس التنفيذية لإمارات الدولة

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الأمناء العامين للمجالس التنفيذية لإمارات الدولة، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 المنعقدة في العاصمة أبوظبي، حيث جرت خلال اللقاء مناقشة الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، وأبرز المشاريع المقترحة لتعزيز العمل الحكومي على مستوى الدولة.

وأكد سموه خلال اللقاء أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل مسيرتها التنموية من خلال العمل المؤسسي المتكامل، الذي يضع مستقبل الوطن والمواطن في صدارة أولوياته، وشدّد سموه على أن المجالس التنفيذية تمثل ركيزة محورية في ضمان تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية كافة، لتعزيز مكانة الدولة التنافسية على الخريطة العالمية، وبناء اقتصاد معرفي مستدام يحقق رؤية ومستهدفات القيادة وطموحات وتطلعات المواطنين.

كما أكد سموه على ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود لمواكبة النمو في القطاعات المختلفة وتذليل العقبات والمحافظة على المكتسبات الوطنية، والعمل على مواءمة الخطط والبرامج الحكومية ودعم مبادرات التكامل الحكومي.

وتمت خلال اللقاء مناقشة الإنجازات الوطنية المحققة خلال المرحلة الماضية في عدد من المجالات التنموية، مثل مبادرة برنامج نافس، وشبكة قطارات الاتحاد، ومشاريع الطاقة والكهرباء، كما تم التطرق إلى المقترحات الهادفة لتعزيز وتكثيف اللقاءات المشتركة بين فرق العمل الحكومية على مستوى الدولة، وتشكيل فرق حكومية مشتركة لتجربة حلول مبتكرة في القطاعات المختلفة وللعمل على مشاريع تجريبية مشتركة في تقديم الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات، والعمل على متابعة المبادرات والملفات الحكومية المشتركة، وخاصة تلك المتعلقة بالإسكان والصحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وبرامج تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الدولة.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي راشد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية ومدير قطاع الشؤون الحكومية بديوان الرئاسة، والشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والقائم بأعمال أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، ومعالي سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة أسماء راشد بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة محمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، وحميد راشد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.