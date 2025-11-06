الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار بن حميد يشيد بمبادرات «التربية والتعليم» لمواكبة التحولات العالمية

عمار النعيمي في حديث مع سارة الأميري خلال اللقاء (وام)
7 نوفمبر 2025 01:27

عجمان (وام)

التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في أبوظبي.
وناقش اللقاء جهود تطوير منظومة التعليم في الدولة، وتعزيز تكامل الأدوار بين الحكومات المحلية ووزارة التربية والتعليم لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، وبناء جيل وطني يمتلك مهارات المستقبل. 

طحنون بن زايد: نواصل تركيزنا على توسيع آفاق التقنيات التحويلية وتعميق الشراكات الدولية
«إسكان المواطنين» يتصدر الأولويات ويحظى بدعم القيادة

وأشاد سموه بدور الوزارة في تبني المبادرات النوعية التي تواكب التحولات العالمية في مجالات التعليم والتقنية، مشيراً إلى أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، وتمكينه من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.
من جانبها، أكدت معالي سارة الأميري، أن تطوير التعليم أولوية وطنية تتكامل فيها جهود الجهات كافة، مشيدة بدعم حكومة عجمان للمدارس والمؤسسات التعليمية في الإمارة، وحرصها على توفير بيئة تعليمية تحفز الإبداع والتميز.
حضر اللقاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والمهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري، وآمنة آل صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة.

عمار بن حميد
عمار بن حميد النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
وزارة التربية والتعليم
سارة الأميري
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات
