شرطة دبي تنظم فعاليات مجتمعية لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

نظم مركز شرطة ند الشبا، فعاليات رياضية ومجتمعية لعدد من الطلبة من أصحاب الهمم، بالتعاون مع قرية سند، والمدرسة الأميركية للإبداع العلمي، ومجلس روح الإيجابية ومجلس تمكين أصحاب الهمم، وذلك بالتزامن مع تحدي دبي للياقة 2025، الهادف إلى تعزيز النشاط الرياضي، وجعله نمط حياة صحياً لدى الفرد. وشهد انطلاق الفعاليات العميد محمد عبيد بن حميدان، مدير مركز شرطة ند الشبا، ونائبه المقدم فيصل صقر المري، والمقدم سمير مسلم المحرزي، رئيس قسم الشؤون الإدارية، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، وبمشاركة أكثر من 168 شخصاً من الطلبة والمتطوعين والمعنيين من الجهات المشاركة.

وقال العميد محمد عبيد بن حميدان: «تحرص شرطة دبي دائماً على دعم وتنظيم المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تعزز من جودة الحياة، وتغرس مفاهيم اللياقة والصحة لدى مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم، الذين يمثلون ركيزة أساسية في مجتمعنا. ويأتي تنظيم هذه الفعالية لتتزامن مع تحدي دبي للياقة 2025، الهادف إلى جعل الرياضة أسلوب حياة».

وقالت فاطمة بوحجير: «تعد هذه الفعالية انعكاساً واضحاً للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم أصحاب الهمم وإشراكهم في الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وهو ما يدعم أهداف شرطة دبي في تعزيز قيم الدمج والتلاحم والانسجام المجتمعي».