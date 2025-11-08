الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعيد الهاجري يبحث مع نائب رئيس وزراء لاوس تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

الهاجري خلال استقباله لنائب رئيس وزراء لاوس
9 نوفمبر 2025 01:14

أبوظبي (وام) 

استقبل معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، معالي ساليومساي كومّاسيت، نائب رئيس الوزراء في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، ومعالي سانتيفاب فومفيهان، وزير المالية، ومعالي الدكتور بوفيينغخام فونغدارا، وزير التكنولوجيا والاتصالات، والوفد المرافق لهم في ديوان عام وزارة الخارجية، وذلك خلال زيارتهم إلى الدولة.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ولاوس، واستعراض مجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والطاقة المتجددة، كما تناول الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد معالي الهاجري بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات ولاوس، مؤكداً حرص الجانبين على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم الجهود الرامية إلى إبرام الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتجنّب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
كما تناول اللقاء، تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، والتعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، حيث استعرض الجانبان فرص إقامة شراكات بين الجهات المختصة في البلدين في هذه المجالات الواعدة.
وفي ختام اللقاء، أعرب معالي الهاجري عن تطلّعه إلى القيام بزيارة رسمية إلى لاوس، مؤكداً حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع لاوس في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

