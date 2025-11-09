تفاهم في مجال الطائرات المسيرة بين الشرطة والدفاع المدني بدبي

دبي (الاتحاد)



وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الطائرات المسيرة، إلى جانب ربط نظام البلاغات التابع للدفاع المدني مع نظام التشغيل في مركز أنظمة الطائرات المسيرة في شرطة دبي، والتنسيق في إعداد سيناريوهات إعادة بناء التحقيق في حوادث الحريق، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين.

وقع المذكرة عن القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومن جانب الدفاع المدني اللواء جمال عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني بدبي، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، والرائد محمد عمر، مدير إدارة مركز أنظمة الطائرات المسيرة، ومن جانب الدفاع المدني المقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع، مساعد القائد العام لقطاع الخدمات الذكية، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الدفاع المدني، والملازم أول عمران عبدالرحمن أهلي، رئيس قسم الشراكات الاستراتيجية في الدفاع المدني.

وقال اللواء حارب الشامسي: «نحن نؤمن في شرطة دبي بأن أمن المجتمع لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التكامل المؤسسي، ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الدوائر الحكومية، ومنها القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، يشكل أحد أولوياتنا بما يساهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع».

من جانبه، قال اللواء جمال المهيري: يأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز التعاون وتكامل الجهود في مجالات التطور التقني، ولا سيما في استخدام الطائرات من دون طيار «الدرون» في مجالات العمل الأمني والميداني. وتعد هذه الخطوة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في توظيف أحدث التقنيات الذكية لدعم منظومة الأمن والسلامة، وتطوير آليات الاستجابة السريعة وإدارة البلاغات والحوادث بكفاءة عالية.