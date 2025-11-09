الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قمة «بريدج» تستضيف النجم العالمي إدريس ألبا

إدريس ألبا
10 نوفمبر 2025 01:16

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت قمة «بريدج» 2025 -القمة الأكبر عالمياً في قطاع الإعلام والمحتوى والترفيه- عن مشاركة النجم العالمي إدريس ألبا، الممثل والمخرج ومنتج الموسيقى ورائد الأعمال، في فعاليات القمة التي تُقام خلال الفترة 8 – 10 ديسمبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وتستضيف القمة أكثر من 60 ألف مشارك، و400 متحدث عالمي، و300 جهة عارضة، بحصور ومشاركة أبرز صناع القرار والمؤسسات المؤثرة التي تعمل على تسريع التحوّل الإعلامي، ودفع الابتكار، وتعزيز حضور اقتصاد المحتوى كأحد أقوى محركات النمو عالمياً.
وتمثّل مشاركة إدريس ألبا إضافة محورية إلى أجندة القمة، نظراً لما يمتلكه من بصمة عالمية تمتد عبر السينما، الموسيقى، الإنتاج، وريادة الأعمال والتأثير الإنساني.
ومن خلال مسيرة تتجاوز حدود الشاشة إلى مجالات التأثير والتحوّل، يجسّد ألبا جوهر رسالة القمة التي تقوم على تسريع تقدّم منظومة المحتوى. 
وينضم إدريس ألبا إلى قائمة نخبة من القادة والمبتكرين وصنّاع التغيير يشاركون في برنامج القمة.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
عبدالله آل حامد يعلن انطلاقة تحالف "بريدج" ومجلس إدارته
أبوظبي
قمة بريدج
الإعلام
إدريس ألبا
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©