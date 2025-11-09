الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس وزراء توفالو يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

رئيس وزراء توفالو وحرمه يستمعان إلى شرح حول رسالة الجامع الحضارية (وام)
10 نوفمبر 2025 01:16

أبوظبي (وام)

زار معالي فيليتي بينيتالا تيو، رئيس وزراء توفالو، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ترافقه حرمه السيدة توساجا تيو، والدكتور تاويسي مينيت تاوبو، سفير توفالو لدى الدولة، والوفد المرافق.
وتجوّل معاليه والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث أطلعهم على تاريخ تأسيس الجامع ورسالته الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السّمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم.
وقدّم حشر الظاهري، اختصاصي جولات ثقافية في المركز، شرحاً مفصلاً عن جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلّت بوضوح في جميع زواياه، وعن أروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور، من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.
وزار معاليه والوفد المرافق ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أرسى دعائم ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

هدية تذكارية
تم إهداء الضيف تذكاراً يعكس جماليات الجامع، وبوصلة استوحي تصميمها من ثرياته، ونسخة من كتاب «جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام»، الذي يُسلط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع، ويصطحب القراء في رحلة مصوّرة للتعرف على جماليات الفن الهندسي المعماري للجامع».

