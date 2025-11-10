طقس غائم مع احتمال سقوط أمطار غداً

إبراهيم سليم (أبوظبي )

ساد اليوم طقس مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً على السواحل خاصة الغربية والجزر مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث سجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح اليوم في دمثة بالعين وبلغت 13.9 درجة مئوية، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.. نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد مغبراً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر الغربية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية.

الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم بداية من الأربعاء، حتى نهاية الأسبوع، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث يكون طقس الغد المتوقع صحواً إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع أن يكون طقس الخميس والجمعة صحواً إلى غائم جزئياً خاصة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.