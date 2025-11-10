ثاني الزيودي: 7 مليارات درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتشاد بنمو 3%

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتشاد بلغ العام الماضي نحو 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) بنمو 32.3% مقارنة بالعام 2023، ونمو 69% مقارنة بعام 2022، مؤكداً استمرارية العمل على النهج ذاته في تحقيق هذا النمو.

وأضاف معاليه في تصريحات صحفية على هامش انعقاد منتدى الإمارات-تشاد للاستثمار والتجارة، الذي انطلق أمس بحضور أكثر من 2000 مشارك: «إن انطلاق فعاليات المنتدى تأتي لدعم تطوير الخطة التنموية لتشاد، حيث تم تجهيز عدد من الاتفاقيات المحلية والدولية، وتم التوقيع على 18 اتفاقية بين جهات إماراتية والجانب التشادي، وبما يقارب بين 18 إلى 19 اتفاقية أخرى دولية تم التوقيع عليها من خلال المنتدى».

وتابع: «نتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمار الدولي مع المحلي من خلال هذه الاتفاقيات 6.2 مليار دولار».

وحول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشاد، أكد الزيودي أنه تم الانتهاء من المراحل النهائية من المفاوضات، وتبقت مرحلة النفاذ للأسواق والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف معاليه: «توجد خطة للعمل مع دول أفريقية مجاورة متعلقة بالشراكات الاقتصادية الشاملة والتي تشمل عدداً من الدول، حيث إننا في المراحل النهائية من المفاوضات مع رواندا، ومفاوضات جارية مع نيجيريا في الوقت الراهن، فضلاً عن تلقي طلبات من دول أفريقية لبدء مفاوضات الشراكة الاقتصادية معها، منها غانا».

وقال معاليه: «يتم التركيز على قطاع الطاقة المتجددة، إضافة إلى المناطق الصناعية التي لها تأثير كبير على خلق فرص العمل في تشاد، فضلاً عن قطاع التعدين الذي يعد جزءاً رئيسياً من الموارد الطبيعية في تشاد، والقطاع اللوجستي الذي يعد قطاعاً حيوياً من خلال الاستثمار في المناطق الحرة والموانئ الجافة في تشاد».

وأكد الزيودي أن منتدى الإمارات – تشاد للتجارة والاستثمار، يجسد عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا، وحرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع جمهورية تشاد الصديقة، ويأتي ترجمةً لالتزام دولة الإمارات - تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة - بأن تكون دولة الإمارات بوابة أفريقيا إلى العالم عبر بناء شراكات تنموية تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المتبادل.

وأضاف: «يتزامن انعقاد هذا المنتدى مع مرحلة تاريخية مهمة تشهد فيها جمهورية تشاد الصديقة تحولاً اقتصادياً نوعياً بفضل خطتها الوطنية الطموحة (التواصل مع تشاد 2030)، التي تهدف إلى إحداث تأثير تنموي واجتماعي واسع، وبناء مستقبل مزدهر لشعبها الكريم».

وقال معاليه: «ترتبط دولة الإمارات وجمهورية تشاد بعلاقات صداقة ممتدة منذ أكثر من خمسة عقود، شهدت خلالها علاقاتنا الثنائية تطوراً كبيراً ونقلات نوعية على المستويات كافة».

وتابع: «على مدار السنوات الماضية، شهدنا مساراً صاعداً لتجارتنا البينية غير النفطية التي بلغت 1.9 مليار دولار في عام 2024، بنمو 32.3% مقارنة بعام 2023، وبارتفاع 69% مقارنة بعام 2022، ومستمرين على النهج ذاته لتحقيق النمو».