محمد بن راشد: دورة جديدة من صنّاع الأمل نبحث فيها عن أهل الخير ونافعي الناس

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإنسان يحيا بالأمل وتستبشر المجتمعات بالأمل وبالقادم الأجمل وأن الأمل عنوان قوة، ومحرّك للتغيير، وسرّ للتجدد ومصدر لا ينضب لخير البشر.



وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»:

في كل قرية.. وفي كل مدينة هناك أناس نذروا أنفسهم لخير البشر.. وصناعة الأمل.. أناس لا يبحثون عن الشهرة.. ولا يجرون خلف الأضواء..

نبحث عنهم لتكريمهم.. وإبراز أعمالهم.. ليكونوا قدوات في مجتمعاتنا..

دورة جديدة من صنّاع الأمل.. نبحث فيها عن أهل الخير ونافعي الناس..

من يرَ في نفسه وأعماله هذا الخير يرشّح نفسه أو يرشّح غيره عبر الموقع http://arabhopemakers.com

ولن تتوقف مسيرتنا عن إلهام البشر.. وتحريك المجتمعات لبناء مستقبل أفضل بإذن الله».





