الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحاد النسائي» ينظم دورتين لتمكين المرأة في القطاع الزراعي

«الاتحاد النسائي» ينظم دورتين لتمكين المرأة في القطاع الزراعي
12 نوفمبر 2025 01:28

‎أبوظبي (وام)

نظّم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، دورتين تدريبيتين متكاملتين بهدف تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز مشاركتها في القطاع الزراعي المستدام، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وذلك في إطار مبادرة «نزرع للاستدامة»، التي تنفَّذ برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وجاءت الدورة التدريبية الأولى تحت عنوان «ريادة الأعمال في قطاع الزراعة»، وهدفت إلى تمكين رائدات الأعمال وصاحبات المزارع من دخول عالم ريادة الأعمال الزراعية المستدامة. 
وجاءت الدورة التدريبية الثانية تحت عنوان «التطوير والاستدامة في المشاريع الزراعية»، واستهدفت صاحبات المزارع والرخص الزراعية والسمكية والحيوانية، والمهتمات بالزراعة المستدامة.

أخبار ذات صلة
مشاركون: «دريفت إكس 2025» يعكس ريادة أبوظبي في الأنظمة ذاتية الحركة
برعاية سيف بن زايد.. انطلاق فعاليات مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول في أبوظبي

وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن مبادرة «نزرع للاستدامة» تجسّد الرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في تمكين المرأة الإماراتية وإشراكها بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة. وقالت: «إن المرأة شريك رئيس في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وإحدى الركائز الأساسية في تحقيق الاستدامة الزراعية».
وتقدمت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على حرصها المستمر على تعزيز مكانة ودور المرأة الإماراتية، مؤكدة التزامهم في الصندوق بدعم المرأة في كافة القطاعات الحيوية. 
وتتضمن الخطة التنفيذية لمبادرة «نزرع للاستدامة» 17 شريكاً استراتيجياً و35 مشروعاً، تستهدف أكثر من 11 ألف مستفيدة عبر 440 ورشة تدريبية و190 رخصة مدعومة، موزعة على ثلاثة محاور رئيسية: التدريب والتطوير، والابتكار في الإنتاج الزراعي، والتنمية الزراعية المستدامة.

الاتحاد النسائي
الإمارات
الاتحاد النسائي العام
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
نورة السويدي
تمكين المرأة
القطاع الزراعي
آخر الأخبار
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
الذكاء الاصطناعي
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
اليوم 12:31
فرنسا تُشغّل أول طريق في العالم يشحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة
التعليم والمعرفة
فرنسا تُشغّل أول طريق في العالم يشحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©