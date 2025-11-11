«الاتحاد النسائي» ينظم دورتين لتمكين المرأة في القطاع الزراعي

‎أبوظبي (وام)



نظّم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، دورتين تدريبيتين متكاملتين بهدف تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز مشاركتها في القطاع الزراعي المستدام، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وذلك في إطار مبادرة «نزرع للاستدامة»، التي تنفَّذ برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وجاءت الدورة التدريبية الأولى تحت عنوان «ريادة الأعمال في قطاع الزراعة»، وهدفت إلى تمكين رائدات الأعمال وصاحبات المزارع من دخول عالم ريادة الأعمال الزراعية المستدامة.

وجاءت الدورة التدريبية الثانية تحت عنوان «التطوير والاستدامة في المشاريع الزراعية»، واستهدفت صاحبات المزارع والرخص الزراعية والسمكية والحيوانية، والمهتمات بالزراعة المستدامة.

وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن مبادرة «نزرع للاستدامة» تجسّد الرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في تمكين المرأة الإماراتية وإشراكها بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة. وقالت: «إن المرأة شريك رئيس في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وإحدى الركائز الأساسية في تحقيق الاستدامة الزراعية».

وتقدمت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على حرصها المستمر على تعزيز مكانة ودور المرأة الإماراتية، مؤكدة التزامهم في الصندوق بدعم المرأة في كافة القطاعات الحيوية.

وتتضمن الخطة التنفيذية لمبادرة «نزرع للاستدامة» 17 شريكاً استراتيجياً و35 مشروعاً، تستهدف أكثر من 11 ألف مستفيدة عبر 440 ورشة تدريبية و190 رخصة مدعومة، موزعة على ثلاثة محاور رئيسية: التدريب والتطوير، والابتكار في الإنتاج الزراعي، والتنمية الزراعية المستدامة.