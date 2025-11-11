الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تختتم مشاركتها في المهرجان الدولي للتمور بمصر

12 نوفمبر 2025 01:29

الجيزة (وام)

اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان مصر الدولي للتمور، الذي أقيم بمحافظة الجيزة خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري. وشهد المهرجان حضوراً رفيع المستوى من كبار المسؤولين والخبراء. 
وأعرب الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التي شاركت في تنظيم المهرجان، عن تقديره واعتزازه بنجاحه وتنظيمه المتميز، الذي جسد روح التعاون والتبادل المعرفي بين الدول المشاركة، وساهم في تسليط الضوء على التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع التمور في المنطقة والعالم.

الإمارات
مصر
مهرجان مصر الدولي للتمور
عبد الوهاب زايد
