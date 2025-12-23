الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إقرار مشروع الموازنة العامة لدوائر  وهيئات حكومة الشارقة للعام 2026

سلطان بن محمد بن سلطان مترئساً الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد (وام)
24 ديسمبر 2025 01:03

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وبحث المجلس موضوعات متعددة شملت كافة قطاعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة، واطلع على سير المشروعات التنموية التي تنفذ وفق الخطط والتوجهات المبنية على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
وأقر المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام 2026، والتي تأتي استمراراً لتعزيز العمل الحكومي وخدمة المجتمع من خلال أفضل الخطط ومؤشرات الأداء المالي، ويتضمن مشروع الموازنة العامة جميع البنود الخاصة بها من حيث المصروفات والإيرادات المتوقعة للجهات الحكومية وفقاً لمختلف القطاعات.

نقلة نوعية

ووجّه المجلس بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
كما ناقش المجلس أداء الدوائر والهيئات الحكومية خلال العام 2025، ونسب إنجاز أهدافها وتطلعاتها للعام 2026، لتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة وزوارها.

