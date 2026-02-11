الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات على عدة طرق

شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات على عدة طرق
11 فبراير 2026 07:29

أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم، تفعيل منظومة خفض السرعات على عدة طرق في إمارة أبوظبي.
وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس":أنه تم "خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين (ابوظبي - العين ) وعلى طريق الشيخ مكتوم بن راشد، (ابوظبي - دبي)، وطريق الشيخ محمد بن راشد (أبوظبي - دبي)، وطريق أبوظبي - العين (رماح - جسر الساد)، وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( جسر ابو الابيض - جسر النوف )، وطريق أبوظبي - العين ( جسر الخزنه - الفاية)، وطريق الطف (دوار سويحان - العجبان )، وطريق الطف (الساد – سويحان)، وطريق سويحان (دوار سويحان - تلال سويحان)، وطريق سويحان (ناهل - سويحان )."

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
شرطة أبوظبي
