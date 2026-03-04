الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«سعود بن صقر التعليمية الخيرية» توزع المير الرمضاني على 600 أسرة

«سعود بن صقر التعليمية الخيرية» توزع المير الرمضاني على 600 أسرة
5 مارس 2026 03:54

رأس الخيمة (وام)

 وزعت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية المير الرمضاني على أكثر من 600 أسرة من الأسر المستحقة، وذلك خلال الأيام العشرة الأوائل من الشهر الفضيل، ضمن برامجها الموسمية الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات ذات الدخل المحدود في إطار جهودها الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.
وأكّدت المؤسسة في هذا الصدد أن المبادرة تأتي استمراراً لنهجها في ترسيخ قيم العطاء والتراحم، وحرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة، بما يسهم في إدخال البهجة والطمأنينة إلى نفوس أبنائها في الشهر الفضيل. جدير بالذكر أن المؤسسة قامت بتوزيع 2400 كوبون شراء على الأسر المتعففة، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم الرمضاني حتى الآن إلى أكثر من 3000 أسرة.

