الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مختبر البيئة في عجمان يفحص 496 عينة خلال الربع الأول

منظومة رقابية متكاملة تغطي مختلف القطاعات في الإمارة (وام)
19 ابريل 2026 01:24

عجمان (وام) 

أعلن مختبر البيئة في دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، تحقيق نمو ملحوظ في عدد العينات التي تم فحصها خلال الربع الأول من عام 2026. 
وأوضح أن إجمالي العينات بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 496 عينة مقارنة بـ360 عينة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة زيادة قدرها 38%، ما يجسد التطور المستدام في نطاق العمل الرقابي، وتعزيز الجهود لحماية البيئة والصحة العامة في الإمارة، انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الإدارة الغذائية والبيئية، وبما يتواءم مع توجهات عجمان 2030. 
شملت العينات التي تم تحليلها تنوعاً في المجالات البيئية، حيث تم فحص 72 عينة من مياه البحر لمراقبة جودة المياه، و28 عينة من المياه الجوفية ومياه الزراعة، إضافة إلى 73 عينة من مستحضرات التجميل و323 عينة بيئية أخرى، ضمن منظومة رقابية متكاملة تغطي مختلف القطاعات في إمارة عجمان. 

تعزيز منظومة الرقابة البيئية

أخبار ذات صلة
3.32 مليون رحلة لمركبات الأجرة في عجمان
حمدان بن زايد يطّلع على مشروع لإكثار الحبارى والأرنب البري في منطقة الظفرة

أكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، أن هذا الارتفاع في عدد العينات يعكس حرص الدائرة على تعزيز منظومة الرقابة البيئية، موضحاً أن الجهود تتواصل للعمل وفق أفضل الممارسات العالمية. 
وشدد على أهمية الفحوص ودروها المهم في الكشف عن الملوثات، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات علمية دقيقة، بما يضمن حماية صحة المجتمع والحفاظ على البيئة. 
من جانبه، أوضح المهندس عبدالله التميمي، مدير إدارة المختبرات المركزية أن مختبر البيئة يشهد تطوراً مستمراً في إجراءاته وتقنياته، مشيراً إلى اعتماد أحدث الأجهزة والتقنيات، إلى جانب تطبيق أنظمة الجودة العالمية مثل ISO/IEC 17025، وإطلاق نظام إدارة المختبر (LIMS) مما أسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع إصدار النتائج، وتعزيز التكامل مع الأنظمة الرقابية، ما يدعم تحقيق الاستدامة البيئية في الإمارة.

البيئة
دائرة البلدية والتخطيط
مختبر البيئة
بلدية عجمان
عجمان
آخر الأخبار
شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تصل إلى آلاف المستفيدين في غزة
19 ابريل 2026
سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إيران لا يمكنها ابتزاز واشنطن
19 ابريل 2026
سودانيان أمام مبنى مدمر في العاصمة الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية «فورية» بالسودان
19 ابريل 2026
نازحون يمرون عبر أنقاض مبان مدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم معاناة أطفال غزة
19 ابريل 2026
سكان في موقع استُهدف بغارة جوية روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على مرافق حيوية
19 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©