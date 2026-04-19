عبدالله المري يتفقّد سير العمل في مركز «ند الشبا»

دبي (الاتحاد)



تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سير العمل في مركز شرطة ند الشبا ضمن برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطّلع على النتائج التي حققها المركز في مؤشرات الأداء، أبرزها التغطية الأمنية، والتي بلغت 100%، كما اطّلع على سير العمل في الجانب الإداري والمتعلق بالمورد البشري وأهم ما يقدم له من برامج تدريبية وبمبادرات وبرامج السعادة، والجاهزية، وبرامج التثقيف والتوعية.

واستمع معاليه، لشرح يوضح دور قسم المراقبة الذكية وأهم الإنجازات التي حققها، وبلاغات غرفة المراقبة، والبرامج والأنظمة المطبقة ودورها في تعزيز واستدامة الشعور بالأمن والأمان، والورش التوعوية في مجال التقنيات الذكية وأمن المعلومات، ودور القسم والمركز في نقل التجارب والممارسات الناجحة في مجال التأمين للإدارات التخصصية في شرطة دبي.