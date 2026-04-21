برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يستعرض نتائج تنفيذ البرامج والمبادرات الحكومية

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد في أبوظبي، وجرى خلاله استعراض نتائج تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الحكومية، ومناقشة المقترحات الهادفة لتعزيز كفاءة قطاعات العمل المختلفة.

وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نعتمد في تطوير أعمال الحكومة على نتائج واضحة ومؤشرات دقيقة، وخلال اجتماع المجلس الوزاري للتنمية اليوم استعرضنا نتائج تنفيذ عشرات البرامج والمبادرات الحكومية، إلى جانب إنجازات نوعية تعكس كفاءة العمل الحكومي، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، ويواكب طموحاتنا لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً».

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة الدراسات والاستراتيجيات المقدمة في مجالات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية، وعدد من السياسات الجديدة في قطاعات الخدمات وحوكمة المشاريع الرقمية الحكومية، وتنظيم الخدمات البريدية في دولة الإمارات، وتبني الممارسات المتقدمة في مجال الاستدامة البيئية.

واطلع المجلس، خلال اجتماعه، على مشاريع القرارات التنظيمية المقترحة بشأن الرعاية والمهن الصحية، والأحوال الشخصية، وخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس نتائج تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية، وعدد من تقارير أعمال المجالس واللجان الاتحادية لعام 2025، تضمنت تقرير أعمال مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، ومجلس تطوير الصناعة، واللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، إضافة إلى مناقشة توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي، وسياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.