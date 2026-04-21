الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنمية المجتمع» بأبوظبي تُعزّز الابتكار الاجتماعي

يوسف الزعابي
22 ابريل 2026 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

تؤكد دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي التزامها بتطوير منظومة العمل الاجتماعي، من خلال مختبر الابتكار «سديم»، الذي يُعد إطاراً تشغيلياً متقدماً لتصميم واختبار وتسريع الحلول الاجتماعية ذات الأثر المستدام، بما يواكب تسارع التحديات الاجتماعية والحاجة إلى حلول أكثر ابتكاراً وفعالية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار. ويُعد «سديم» مختبر الابتكار الداخلي التابع للدائرة، والموجّه لتمكين قطاعات وموظفي الدائرة من تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية ذات الأولوية، عبر نموذج تشغيلي متكامل يُدار من خلال القنوات الداخلية المعتمدة، بما يضمن حوكمة العمل وتسريع تطوير الحلول ذات الأثر. ويُطبّق المختبر حالياً كنموذج تشغيلي داخلي يعزّز كفاءة تطوير الحلول للتحديات ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام.
وفي هذا السياق، قال الدكتور يوسف الزعابي، مدير مكتب الابتكار والشراكات الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: يُمثّل مختبر «سديم» ركيزة أساسية في توجه الدائرة نحو تبنّي الابتكار كأداة عملية لتطوير العمل الاجتماعي، حيث نعمل من خلاله على تحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى حلول قابلة للتنفيذ، بما يعزّز جودة الخدمات الاجتماعية ويواكب تطلعات المجتمع. وأضاف: نحرص من خلال مختبر الابتكار على تمكين فرق العمل من تطوير حلول قائمة على الأدلة والتجربة، من خلال منهجية متكاملة تبدأ بالاكتشاف، مروراً بالتحقق والتجريب، وصولاً إلى تسريع المبادرات وتطبيقها على أرض الواقع.
ويعتمد المختبر على نموذج تشغيلي متكامل يرتكز على ثلاث مراحل رئيسية: الاكتشاف، والتحقق، والتسريع، والتي تُقدَّم من خلال مسارات متخصصة تشمل «طرفة» للاكتشاف، و«سهيل» للتحقق والتجريب، و«مرقاب» لتصميم وتسريع المبادرات، بما يضمن تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع.

تطوير

ويُركّز مختبر «سديم» على تطوير مخرجات تطبيقية تشمل نماذج أولية، وتجارب قابلة للقياس، وأصولاً معرفية قابلة لإعادة الاستخدام، بما يُعزّز استدامة الحلول وتوسيع أثرها على مستوى القطاع الاجتماعي، كما يمتاز بتبني نهج تطبيقي يتجاوز الطرح النظري، حيث يوفّر مساراً عملياً يمكّن الجهات من اختبار الحلول وتطويرها قبل تعميمها، بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية الخدمات الاجتماعية. وتسهم هذه الجهود في ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، وتعزيز القدرة على تطوير خدمات وبرامج اجتماعية أكثر مرونة واستدامة، بما يدعم أولويات الدائرة في تحسين جودة الحياة، وتمكين الأفراد، وبناء قطاع اجتماعي متكامل في إمارة أبوظبي. وتؤكد دائرة تنمية المجتمع أن مختبر«سديم» يمثل مساراً عملياً لتحويل الأفكار إلى أثر ملموس، ويسهم في تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات الاجتماعية وترتقي بكفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع، مع دراسة توسيع نطاق الاستفادة منه مستقبلاً، بما يدعم إشراك الجهات ذات العلاقة في القطاع الاجتماعي وفق نماذج عمل مدروسة.

دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
يوسف الزعابي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©