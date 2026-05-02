عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة

2 مايو 2026 15:26

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات، ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت موقتاً.

 

وأكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.

 

وثمنت الهيئة تعاون المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة.

ووجهت الهيئة الدعوة إلى الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطيران
الطيران المدني
الهيئة العامة للطيران المدني
