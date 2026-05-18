الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المستشفى الإماراتي العائم في العريش يواصل خدماته الطبية للأشقاء الفلسطينيين ضمن "الفارس الشهم 3"

المستشفى الإماراتي العائم في العريش يواصل خدماته الطبية للأشقاء الفلسطينيين ضمن "الفارس الشهم 3"
18 مايو 2026 15:16

يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية تقديم خدماته الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وفي إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القطاع الصحي في غزة والتخفيف من معاناة المرضى والمصابين.

 

وأجرى المستشفى الإماراتي العائم منذ بدء عمله أكثر من 6.000 عملية جراحية، وأكثر من 29.000 خدمة علاجية شملت العمليات الجراحية، وجلسات العلاج الطبيعي، وجلسات غسيل الكلى، إلى جانب خدمات طبية متنوعة في عدد من التخصصات، بما يعكس الدور الحيوي الذي يضطلع به المستشفى في توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى الفلسطينيين.
يشرف على المستشفى طاقم طبي وإداري إماراتي، يعاونه فريق طبي إندونيسي، حيث تعمل الفرق الطبية بشكل متواصل لتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الطبية، ومتابعة الحالات المرضية منذ لحظة وصولها، وإجراء الفحوصات اللازمة، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة.
يُعد المستشفى الإماراتي العائم في العريش أحد أبرز المبادرات الطبية ضمن الجهود الإماراتية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، إذ يضم عدداً من التخصصات الطبية والخدمات العلاجية المتكاملة، بما في ذلك غرف العمليات، والعيادات، وخدمات الأشعة والمختبرات والصيدلية، إضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي وغسيل الكلى، الأمر الذي يجعله رافداً مهماً للقطاع الصحي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

 

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل تخفيف معاناة سكان غزة
«الفارس الشهم 3» تنفّذ عشرات المبادرات في مختلف مناطق غزة

تأتي هذه الجهود ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية، وتنفيذ المبادرات الإنسانية والصحية التي تجسد نهج الإمارات الراسخ في مد يد العون، والاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية، والوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة في مختلف الظروف.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
الفارس
العريش
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
اليوم 13:37
اختتام احتفالات متحف العين باليوم العالمي للمتاحف بعد برنامج ثقافي استمر ثلاثة أيام
التعليم والمعرفة
اختتام احتفالات متحف العين باليوم العالمي للمتاحف بعد برنامج ثقافي استمر ثلاثة أيام
اليوم 17:31
لوحة جليدية.. «جري تحت الصفر» بـ 4 درجات في دبي
الرياضة
لوحة جليدية.. «جري تحت الصفر» بـ 4 درجات في دبي
اليوم 17:30
جنود من بيلاروسيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا وبيلاروسيا تجريان مناورات عسكرية نووية
اليوم 17:24
الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقاءات في القصر الرئاسي
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: "واجبي القيام بالمستحيل" لوقف التصعيد
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©