"بيورهيلث" تضع حجر الأساس لمستشفى "الكورنيش الجديد" في أبوظبي

وضعت مجموعة "بيورهيلث" حجر الأساس لمستشفى "الكورنيش الجديد - صحة" المتخصِّص في صحة المرأة والأطفال حديثي الولادة، إيذاناً ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع الذي يشكّل ركيزة أساسية ضمن أول مدينة طبية متخصصة ومتكاملة لطب المرأة والطفل في أبوظبي.

أقيمت مراسم وضع حجر الأساس بحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وسعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، وراشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "بيورهيلث"، وسعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة صحة، وأسماء علي الهلسة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الكورنيش - صحة، إلى جانب نخبة من الشخصيات القيادية.

توفر المدينة الطبية أكثر من 35 تخصصاً فرعياً لرعاية الأطفال، تشمل طب الأورام وزراعة الأعضاء ومرض السكري والحساسية والمناعة وإعادة التأهيل العصبي والعلوم السلوكية، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهةً متقدمة ومتكاملة للرعاية الصحية المتخصصة للنساء والأطفال على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ويضم المستشفى الحالي أكبر وأحدث وحدة عناية مركزة لحديثي الولادة من المستوى الثالث في الدولة، تستقبل ما يقارب نصف حالات العناية المركزة للمواليد في أبوظبي، كما كان سبّاقاً في تطوير مسارات مخصصة للمراهقين والأطفال ذوي التوحّد عبر جناح العلوم السلوكية.

ويواصل مستشفى "الكورنيش الجديد - صحة" البناء على الإرث الطبي العريق لمستشفى الكورنيش من خلال بيئة علاجية متكاملة تجمع بين التقنيات السريرية المتقدمة والرعاية الإنسانية المتمحورة حول الأسرة والمراعية للخصوصية الثقافية، فيما تضطلع شركة "رافد"، الذراع المتخصصة للمشتريات والبنية التحتية الصحية التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، بتنفيذ المشروع بما يدعم تطوير منشأة صحية عالمية المستوى تلبي احتياجات الأجيال القادمة.

ويضم مستشفى "الكورنيش الجديد" 357 سريراً، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 108 آلاف متر مربع موزعة على تسعة طوابق وتشمل مرافقه الطبية 25 غرفة للرعاية ما قبل الولادة مع 6 غرف للتحفيز، و11 سريراً في وحدة العناية المركزة، وغرفتي عزل للعناية المركزة، و34 سريراً في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، و80 وحدة رعاية خاصة للأطفال حديثي الولادة، و148 غرفة للرعاية بعد الولادة وطب النساء، و4 غرف عزل مخصصة، و44 جناحاً لكبار الشخصيات، إضافة إلى 3 أجنحة ملكية.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي أن إنشاء مستشفى "الكورنيش الجديد - صحة" يجسد التزام أبوظبي الراسخ بالارتقاء بصحة المرأة والطفل باعتبارهما الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع، ويعكس حرص الإمارة على تمكين الأسر وتعزيز جودة حياتها من خلال توفير خدمات صحية تخصصية وفق أعلى المعايير العالمية، لافتة إلى أن المشروع يشكل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة في أبوظبي، ويدعم جهود ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في القطاع الصحي، بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال عام الأسرة.

وأشارت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، إلى أن مستشفى "الكورنيش الجديد - صحة" يمثل محطة جديدة في مسيرة دعم الأسر بأبوظبي الممتدة على مدى خمسة عقود، موضحة أن المستشفى صُمم وفق نموذج متكامل يركز على احتياجات الأمهات والمواليد الجدد والأطفال، ويوفر لهم رعاية صحية متخصصة ضمن بيئة علاجية تراعي احتياجات الأسرة بمختلف تفاصيلها، بما يعزز استدامة الخدمات الصحية للأجيال المقبلة ويكرس مكانة أبوظبي في صدارة المراكز العالمية للرعاية الصحية.

من جانبه، أكد سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة صحة، أن مستشفى الكورنيش ظل على مدى نحو خمسين عاماً أحد المرتكزات الرئيسة لدعم صحة الأسرة في أبوظبي، مشيراً إلى أن المستشفى الجديد يفتح فصلاً جديداً في مسيرة هذا الصرح الطبي العريق من خلال توفير أعلى مستويات الرعاية المتخصصة للأمهات والأطفال حديثي الولادة ضمن مرافق صُممت خصيصاً لتلبية احتياجاتهم العلاجية.

وأضاف أن التكامل بين مستشفى "الكورنيش الجديد - صحة" ومدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى سلمى لإعادة تأهيل الأطفال يعزز منظومة الرعاية التخصصية المتقدمة، ويجسد التزام أبوظبي بمواصلة الريادة في خدمات صحة المرأة والطفل.