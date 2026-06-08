"شرطة دبي" تحذّر من خطورة الوقوف وسط الطريق.. وتسجيل وفيات في حادث تصادم

دبي (الاتحاد)

حذَّرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر الوقوف وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطُّل إطارات المركبة، مشيرةً إلى أنه يتوجّب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل أو قيادتها، منوهةً إلى أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ 1000 درهم و6 نقاط مرورية، وتطبيق المادة (98) وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، إن الوقوف وسط الطريق يُعد من أخطر المخالفات التي ينتج عنها حوادث بليغة، وتُسفر عنها وفيات وإصابات بليغة، مع ضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطل المركبة وتعذُّر تحريكها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبات المتعطلة بواسطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير المتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.

جاء ذلك عقب وفاة 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بين حافلة ميني باص وشاحنة على شارع الإمارات، بسبب توقُّف الشاحنة وسط الطريق بعد تعرّضها لحادث، ثم تصادم حافلة الميني باص بالشاحنة.

وقال العميد جمعة بن سويدان، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقّت بلاغاً عن الحادث، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن سبب الحادث يعود إلى توقف الشاحنة وسط الطريق بسبب حادث وقع أولاً، ونتيجة الإهمال وعدم الانتباه من قبل سائق الحافلة اصطدم بها من الخلف، وقد أسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين بإصابات متفاوتة، من بينها 5 بليغة و4 متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى انتقال خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير ودوريات مركز شرطة الخوانيج إلى موقع الحادث، وذلك للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما عملت فرق العمل على تحريك ونقل الشاحنة والحافلة المتضررة من الحادث، لإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي.

وقال إنه في حال تعرّض المركبة لعطل فني أو لحادث مروري ولم يستطع السائق تحريكها خارج الطريق، يتوجّب عليه اتخاذ الإجراءات الوقائية تجنُّباً لوقوع الحوادث، والتي تتضمن استعمال الإشارات التنبيهية، وتأمين السائق نفسه ومن برفقته في المقام الأول، ثم وضع المثلث التحذيري خلف المركبة بمسافة كافية إن أمكن لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، إضافة إلى ترك المركبة كلياً والتوجه إلى خارج الطريق، ثم الاتصال بالشرطة.