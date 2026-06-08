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علوم الدار

تعاون إماراتي - سعودي يحبط محاولة تهريب (267,300) قرص من مخدِّر "الإمفيتامين"

تعاون إماراتي - سعودي يحبط محاولة تهريب (267,300) قرص من مخدِّر "الإمفيتامين"
8 يونيو 2026 17:48

كشف الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، عن إحباط محاولة تهريب (267,300) قرص من مادة "الإمفيتامين" المخدِّر.

وتفصيلاً، أسفر التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية بالدولة وبين وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبناءً على تبادل المعلومات بين الجانبين، عن إحباط عملية تهريب الكمية قبل ترويجها، وسقوط المتورطين من الشبكة الإجرامية في محاولة التهريب، وجميعهم من إحدى الجنسيات العربية.

 

تعاون إماراتي - سعودي يحبط محاولة تهريب (267,300) قرص من مخدِّر

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وفي هذا السياق أكّد الجهاز أن استباق تلك المخططات الإجرامية وإحباط محاولات شبكات تهريب المواد المخدرة، يعكس هذا المستوى المتقدم من التكامل العملياتي والرصد الميداني والمتابعة الدقيقة، والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية إقليميًّا ودوليًّا، بما يعزز منظومة حماية المجتمعات، ويرسِّخ الجهود المشتركة في مواجهة أساليب تهريب وترويج تلك الآفة.

من جهتها أكّدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية، حرص الأجهزة الأمنية المختصة بالمملكة على التنسيق المستمر مع الدول الشقيقة في متابعة ورصد النشاطات الإجرامية التي تستهدف المجتمعات وشبابها بالترويج لتلك السموم، لافتةً إلى أن هذه العملية التي أسفرت عن ضبط تلك الكمية من أقراص "الإمفيتامين" المخدِّر، تأتي ضمن التعاون المستمر مع دولة الإمارات في مواجهة خطر المخدرات، وتعزيز منظومة الوقاية والمكافحة.

المصدر: وام
الإمفيتامين
الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات
شرطة دبي
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تعاون إماراتي - سعودي يحبط محاولة تهريب (267,300) قرص من مخدِّر "الإمفيتامين"
اليوم 17:48
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