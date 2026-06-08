«ويلفارما» التابعة لـ«مبادلة بايو» تحصل على اعتماد مجلس صحة «التعاون»

أبوظبي (الاتحاد)



نجحت شركة «ويلفارما» التابعة لمبادلة بايو في الحصول على اعتماد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، في خطوة تُعزِّز مكانتها كمُصنِّع دوائي موثوق على مستوى المنطقة، وتدعم جهود مبادلة بايو في تعزيز مرونة منظومة الرعاية الصحية والأمن الدوائي إقليمياً.

وبصفتها من الشركات الإقليمية المتخصِّصة في تصنيع المحاليل الوريدية، ومحاليل غسيل الكلى، تواصل «ويلفارما» دعم دور دولة الإمارات في بناء منظومة رعاية صحية أكثر تكاملاً واعتماداً على القدرات المحلية، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها على المدى الطويل.

ويأتي هذا الاعتماد ضمن الإطار التنظيمي الموحَّد لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، عقب عملية تقييم دقيقة شملت معايير التصنيع في «ويلفارما»، وأنظمة إدارة الجودة، وبروتوكولات [AS1] ثبات وسلامة المنتجات، وآليات التتبع، والضوابط التشغيلية. كما شمل التقييم قدرات الشركة في التحكم بالتلوث، والإنتاج المعقم، والتعقيم النهائي للمستحضرات السائلة القابلة للحقن ذات الأحجام الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى عمليات التغليف الثانوية وإجراءات ضمان الجودة.

وقال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة بايو: «يعكس هذا الاعتماد قوة أنظمة الجودة والمعايير التصنيعية والممارسات التنظيمية التي نعتمدها، بما يُعزِّز مكانة ويلفارما كمُصنِّع دوائي موثوق يدعم مقدِّمي الرعاية الصحية في مختلف أنحاء المنطقة».

من جانبه، أكَّد حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: «يُعزِّز هذا الإنجاز قدرتنا على دعم الأمن الدوائي وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية الأساسية في أسواق دول الخليج، إلى جانب ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للصناعات الدوائية والإنتاج الدوائي».

ويُسهم اعتماد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في تعزيز التعاون مع الجهات الصحية والتنظيمية في دول الخليج، كما يدعم ثقة الجهات التنظيمية والشركاء ومقدِّمي خدمات الرعاية الصحية بمنتجات الشركة وقدراتها التصنيعية. ويساعد الاعتماد أيضاً على تسهيل إجراءات تسجيل المنتجات، ودعم عمليات التصدير، وتعزيز فرص الوصول إلى برامج المشتريات الإقليمية ومناقصات الرعاية الصحية.

وبصفتها جزءاً من منصة مبادلة بايو المتكاملة للصناعات الدوائية، تُعد «ويلفارما»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، من الشركات الرائدة في تصنيع المحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى ومجموعة واسعة من المنتجات العلاجية، وتدير الشركة منشأة مؤتمتة بالكامل ومزوَّدة بأحدث تقنيات الإنتاج الدوائي، مع التزامها بأعلى معايير الجودة العالمية. وتبلغ القدرة الإنتاجية السنوية للشركة نحو 11 مليون عبوة بمختلف الأشكال والأحجام، ما يجعلها شريكاً محورياً في دعم منظومات الرعاية الصحية داخل دولة الإمارات والأسواق الدولية.