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علوم الدار

«كلية فاطمة للعلوم الصحية» تستضيف الملتقى الوطني الأول للتأهب البيولوجي

ورش عمل تطبيقية وتمارين ومحاكاة ميدانية واقعية شهدتها الفعاليات ( وام)
9 يونيو 2026 01:35

أبوظبي (وام)

استضافت كلية فاطمة للعلوم الصحية، أمس الأول، أعمال الملتقى الوطني الأول للأمراض المُعدية والتأهّب للمخاطر البيولوجية «تأهب».
وشهد الملتقى، الذي استمر يومين، الإعلان عن حزمة من المبادرات الوطنية النوعية الهادفة إلى تعزيز التأهب البيولوجي، وترسيخ ركائز المرونة الوطنية، أبرزها إطلاق المبادرة الوطنية للتأهب البيولوجي بوصفها أول مبادرة وطنية شاملة مخصّصة للتأهب للأمراض المعدية، إلى جانب إطلاق البرنامج الدولي للتدريب على التأهب البيولوجي والاستجابة للأمراض المعدية.
وتضمّن الملتقى برنامجاً علمياً وتشغيلياً متكاملاً شمل محاضرات رئيسية وحلقات نقاشية متخصّصة وورش عمل تطبيقية وتمارين ومحاكاة ميدانية واقعية، بهدف تعزيز قدرات المشاركين في إدارة التفشيات الوبائية، ورفع جاهزية المستشفيات.
 شهد الملتقى تأسيس الأكاديمية الوطنية الإماراتية للأمراض المعدية والمخاطر البيولوجية والوقاية من العدوى، لتكون أول أكاديمية وطنية من نوعها في دولة الإمارات تُعنى بالتعليم والتطوير المهني والمحاكاة والبحث والابتكار، وبناء القدرات في مجالات الأمراض المعدية والتأهب البيولوجي والأمن الصحي.

العامل الحاسم 

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أكد الدكتور عادل العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات الوطني «جاهزية»، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثّل حجر الزاوية في منظومة الأمن الصحي الوطني، مشيراً إلى أن بناء كوادر عالية الكفاءة من المستجيبين في الخطوط الأمامية، وتعزيز الجاهزية الاستباقية للمؤسّسات، يُعدّان من أهم الاستثمارات الاستراتيجية. وقال: إن الدروس المستفادة من التفشيات والجوائح العالمية أثبتت أن الجاهزية قبل وقوع الأزمات تُمثّل العامل الحاسم في حماية الأرواح والحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية وتعزيز المرونة الوطنية. من جانبه، أشاد البروفيسور روبرتو موغافيرو، رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث، بريادة دولة الإمارات في مجالات التأهب البيولوجي والأمن الصحي، مؤكداً أن المبادرات المعلنة تُمثّل نموذجاً استشرافياً لتعزيز الجاهزية وقدرات الاستجابة وتنمية القوى العاملة. وأضاف أن إنشاء أكاديمية وطنية وبرنامج تدريبي دولي وفريق وطني متخصّص للاستجابة يجسّد التزاماً طويل الأمد بدعم الأمن الصحي والمرونة الوطنية.

كورونا
إيبولا
كلية فاطمة للعلوم الصحية
الأمراض المعدية
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