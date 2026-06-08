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«موارد دبي»: 15 يونيو عطلة رأس السنة الهجرية

«موارد دبي»: 15 يونيو عطلة رأس السنة الهجرية
9 يونيو 2026 01:37

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن يوم الاثنين، الموافق 15 يونيو 2026، سيكون عطلة رسمية للهيئات والدوائر والمؤسّسات التابعة لحكومة دبي بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448هـ، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026.
ويُستثنى من ذلك الجهات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات، أو ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو بإدارة المرافق والخدمات العامة، حيث تتولى تلك الجهات تحديد مواعيد العمل لهذه الفئات بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن استمرارية الخدمات وكفاءة العمليات خلال فترة العطلة.
وبهذه المناسبة، تقدّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى المقيمين على أرضها، داعيةً المولى عزّ وجلّ أن يجعل العام الهجري الجديد عاماً مليئاً بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار.

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